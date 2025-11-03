Головна Світ Політика
Президент США: У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава Білого дому наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна
За словами Трампа, Сполучені Штати – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань

США не хочуть бути єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань. Відповідну заяву зробив американський президент Дональд Трамп в інтервʼю CBS News, повідомляє «Главком».

За словами Трампа, США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. «І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом Путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів», – сказав він.

Як зазначив американський лідер, США – єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань. «Росія оголосила, що вони збираються проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Якщо ви помітили, інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я хочу бути... я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробування», – каже політик.

Нагадаємо, міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт повідомив, що наразі заплановані ядерні випробування не передбачають детонації боєголовок. «Випробування, про які ми говоримо зараз, є системними. Це не будуть ядерні вибухи. Ми називаємо це некритичними вибухами», – пояснив очільник міністерства.

За словами Райта, такі перевірки включають випробування «всіх інших компонентів ядерної зброї», крім власне ядерної начинки. Мета полягає в тому, щоб пересвідчитися, що ці частини мають «належну геометрію і здатні ініціювати ядерний вибух».

Як повідомлялося, США планують повернутися до практики ядерних випробувань уперше за понад 30 років. Ідеться, зокрема, про можливість відновлення підземних тестів, що викликало занепокоєння у світі. 

Президент Сполучених Штатів підтвердив намір країни провести нові ядерні випробування – вперше з початку 1990-х. Водночас він не уточнив, чи йдеться саме про підземні вибухи, які активно проводилися в період Холодної війни.

Теги: ядерна зброя Дональд Трамп США

