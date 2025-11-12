Головна Світ Політика
search button user button menu button

Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
Трамп вважає, що завершення війни було б можливим, якби Росія та Україна були більш розсудливі
фото: з відкритих джерел

Президент США сподівався вирішити багаторічний конфлікт простою угодою та поступками України в територіях

Президент США Дональд Трамп визнав свою невдачу в спробах закінчити війну Росії з Україною. У Білому домі вважають, що намагання США змусити країни знайти компроміси були безрезультатними через відмову України віддавати території та «амбіції» Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Відомо, що Дональд Трамп висловив розчарування щодо свого провалу в завершені війни між Росію та Україною. Адже попри тиск на країни йому не вдалося досягти бажаного. У виданні йдеться про те, що президент США не повністю оцінив прагнення та рішучість Путіна, який є одержимий захопленням незалежних територій України, аби порушити її суверенітет.

У виданні зазначається, що очільник Білого дому сподівався врегулювати війну угодою, яка б передбачала поступки Києва територіями, що наразі перебувають у російській окупації та надала б Росії вигідні економічні умови.

Проте США згодом зрозуміли, що Москву не влаштовує часткове завершення війни. «Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними», – йдеться в матеріалі.

Представники Білого дому, які вирішили зберегти анонімність, заявили, що завершення війни було б можливим, якби Росія та Україна були більш розсудливі. Проте наразі ситуація залишається складною. «Вони, здається, вважають основний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: Росія хоче отримати решту території, яку вона не контролює на Донбасі; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша і важча», – пишуть аналітики.

Зазначається також те, що США намагаючись закінчити війну, лише зіштовхнулися із конфліктом двох сторін, який можливо вирішити лише, якщо Росія змінить свої плани на Україну.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов’язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року. У листі до BBC, який був надісланий його юридичною командою, Трамп вимагає від корпорації негайно відкликати програму, заявляючи, що вона є «неправдивою та наклепницькою».

Читайте також:

Теги: росія США війна Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
22 жовтня, 12:42
Кандидат у мери Нью-Йорка Зогран Мамдані в ніч виборів у театрі Brooklyn Paramount. Нью-Йорк, 4 листопада 2025 року
Америка впадає в крайнощі. Що показали вибори мера Нью-Йорка
5 листопада, 13:42
СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
2 листопада, 20:53
Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
14 жовтня, 15:04
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
20 жовтня, 11:14
Росію підтримали Білорусь, Венесула, КНДР
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
21 жовтня, 19:24
Американський лідер поспілкувався з журналістами на борту літака Air One
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
27 жовтня, 10:18
РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів
РФ посилила мілітаризацію на окупованих територіях, вербуючи студентів
8 листопада, 05:25
Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
Вчора, 05:46

Політика

РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
РФ карає рекрутерів, які не виконують план мобілізації: подробиці від ГУР
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg
США побудують масштабну базу біля Гази: деталі від Bloomberg
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці
Зустріч міністрів G7 почнеться з розмови про Україну: подробиці
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua