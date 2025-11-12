Завершення війни в Україні. Трамп визнав свій провал

Трамп вважає, що завершення війни було б можливим, якби Росія та Україна були більш розсудливі

Президент США сподівався вирішити багаторічний конфлікт простою угодою та поступками України в територіях

Президент США Дональд Трамп визнав свою невдачу в спробах закінчити війну Росії з Україною. У Білому домі вважають, що намагання США змусити країни знайти компроміси були безрезультатними через відмову України віддавати території та «амбіції» Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Atlantic.

Відомо, що Дональд Трамп висловив розчарування щодо свого провалу в завершені війни між Росію та Україною. Адже попри тиск на країни йому не вдалося досягти бажаного. У виданні йдеться про те, що президент США не повністю оцінив прагнення та рішучість Путіна, який є одержимий захопленням незалежних територій України, аби порушити її суверенітет.

У виданні зазначається, що очільник Білого дому сподівався врегулювати війну угодою, яка б передбачала поступки Києва територіями, що наразі перебувають у російській окупації та надала б Росії вигідні економічні умови.

Проте США згодом зрозуміли, що Москву не влаштовує часткове завершення війни. «Нещодавно президент Трамп спробував змінити динаміку: він сказав Путіну, що може надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, і спробував переконати Володимира Зеленського, щоб той поступився територією, але обидві спроби виявилися безуспішними», – йдеться в матеріалі.

Представники Білого дому, які вирішили зберегти анонімність, заявили, що завершення війни було б можливим, якби Росія та Україна були більш розсудливі. Проте наразі ситуація залишається складною. «Вони, здається, вважають основний конфлікт простим і таким, що піддається компромісу: Росія хоче отримати решту території, яку вона не контролює на Донбасі; Україна хоче надійних гарантій безпеки. Але насправді проблема набагато складніша і важча», – пишуть аналітики.

Зазначається також те, що США намагаючись закінчити війну, лише зіштовхнулися із конфліктом двох сторін, який можливо вирішити лише, якщо Росія змінить свої плани на Україну.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов’язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року. У листі до BBC, який був надісланий його юридичною командою, Трамп вимагає від корпорації негайно відкликати програму, заявляючи, що вона є «неправдивою та наклепницькою».