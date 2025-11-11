Президент США висунув ультиматум авіадиспетчерам

Трамп вимагає від авіадиспетчерів негайно повернутися на роботу, погрожуючи скороченням зарплати

Президент США Дональд Трамп зажадав від авіадиспетчерів негайно повернутися на робочі місця, пригрозивши скоротити зарплату тим, хто не вийде на роботу. Ця ситуація виникла на тлі урядового шатдауну, під час якого авіадиспетчери працюють без оплати. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Усі авіадиспетчери повинні повернутися до роботи негайно!!!», – написав Трамп на своїй сторінці в Truth Social.

Водночас голова Білого дому пообіцяв фінансову винагороду тим, хто продовжує працювати, незважаючи на призупинення фінансування уряду.

«Для тих авіадиспетчерів, які були великими патріотами і не взяли відпустки через обман демократів із шатдауном, я порекомендую бонус у розмірі $10 тис. на людину за видатні заслуги перед нашою країною», – заявив він.

Авіадиспетчери в США працюють без зарплати з моменту призупинення роботи уряду 1 жовтня. Через фінансові труднощі вони все частіше почали брати лікарняні, що спричинило масове скасування та затримки рейсів.

Міністр транспорту Шон Даффі заявив, що багато авіадиспетчерів можуть дозволити собі пропустити одну зарплату, але не можуть дозволити собі не отримати другу. Він також оголосив про скорочення рейсів у великих аеропортах через брак персоналу.

Найбільше скасувань рейсів – щонайменше 8% від запланованого числа – зафіксовано у міжнародних аеропортах О'Хара (Чикаго), Ла-Гуардія (Нью-Йорк) та Ньюарк Ліберті. Снігопад у Чикаго, одному з найзавантаженіших транспортних вузлів країни, лише погіршив ситуацію.

За повідомленням Reuters, напередодні авіакомпанії скасували понад 2800 рейсів і затримали понад 10 200.

Міністр Даффі попередив, що ситуація може погіршитися напередодні Дня подяки (який цього року припадає на 27 листопада): «Буде тільки гірше... за два тижні до Дня подяки авіаперельоти скоротяться до мінімуму».

Тим часом, у ніч проти 10 листопада Сенат США досяг прогресу в переговорах про фінансування уряду, схваливши законопроєкт, який має припинити шатдаун, що триває вже понад 40 днів, та частково відновити діяльність державних структур.

До слова, аеропорти США страждають на дефіцит диспетчерів на тлі шатдауну. У Міжнародному аеропорту Орландо затримки авіарейсів становили в середньому 2,7 години. Деякі рейси були затримані там на 12 годин, деякі скасовані. У Національному аеропорту імені Рональда Рейгана Вашингтона в Арлінгтоні також спостерігалися затримки рейсів, у середньому тривалістю 90 хвилин, також через проблеми з персоналом.