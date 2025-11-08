Reuters: Після вивчення війни в України Пентагон вирішив придбати мільйон дронів

У США є наміри щорічно закуповувати щонайменше півмільйона дронів лише для потреб армії

Міністерство війни США (Пентагон) активно використовує досвід, отриманий під час війни в Україні, для посилення власної армії. Зокрема, у плани американського військового відомства входить придбання понад мільйона безпілотних апаратів для збройних сил протягом наступних кількох років. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Міністр армії США Деніел Дрісколл заявив, що у найближчі два-три роки для збройних сил заплановано придбання щонайменше мільйона безпілотників. Надалі є наміри щорічно закуповувати щонайменше півмільйона дронів лише для потреб армії США. Дрісколл підкреслив, що поточні обсяги постачання, які становлять лише близько 50 тис. дронів на рік, є недостатніми, тому розроблено план значного збільшення закупівель. «Це велике завдання, але це те завдання, яке ми цілком здатні виконати», – наголосив він.

Командувач арсеналом Пікатінні (де розробляються засоби протидії дронам), генерал-майор Джон Рейм, зазначив, що Сполучені Штати винесли багато уроків з української війни. Ключовим з них є безпрецедентне застосування безпілотників на полі бою.

Дешеві та компактні дрони стали грізним озброєнням у війні проти російських окупантів, особливо з огляду на те, що звичайна авіація відіграє обмежену роль через високу концентрацію протиповітряної оборони. Саме безпілотники перетворилися на основний вид зброї на фронті. Україна та Росія спільно виробляють до 4 млн дронів на рік, тоді як Китай, за потреби, здатний виробляти удвічі більше.

Міністр Дрісколл визначив пріоритетом досягнення такої спроможності, щоб США могли виробляти достатню кількість дронів для будь-якого майбутнього конфлікту. Це вимагає налагодження виготовлення всіх необхідних компонентів, включно з двигунами, сенсорами, акумуляторами та друкованими платами. Наразі більшість світових деталей для дронів виробляється в Китаї.

«Ми очікуємо придбати щонайменше мільйон дронів протягом наступних двох-трьох років... І ми розраховуємо, що через один-два роки ми будемо впевнені, що в разі конфлікту матимемо достатньо надійний та глибокий ланцюг постачання, який дасть нам змогу виробляти стільки дронів, скільки буде потрібно», – сказав Дрісколл.

Пентагон активно працює над вирішенням проблем із насиченням армії дронами. Хоча ще у 2023 році було заявлено про намір закупити тисячі безпілотників до серпня 2025 року, поточний стан цієї програми залишається невідомим.

Сенатори США подали законопроєкт, який пропонує створити у штаті Техас завод із виробництва дронів потужністю мільйон одиниць на рік. Однак Дрісколл вважає, що армія не повинна покладатися на одне підприємство, а має співпрацювати з багатьма виробниками, зокрема комерційними.

Іншою проблемою є те, що дрони витісняють деякі старі системи озброєння. Це створює суперечки, оскільки сенатори не завжди бажають скасовувати закупівлі застарілих систем, оскільки це забезпечує фінансування та робочі місця в їхніх штатах. «Дрони – це майбутнє війни, і ми мусимо інвестувати як у наступальні, так і в оборонні можливості проти них», – підсумував міністр Дрісколл.

Як відомо, у 2025 році Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та, яка виробляється в рамках ко-продакшена. Також наступного тижня американська команда відвідає Україну щодо угоди про виробництво дронів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Також Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів.

До слова, Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».