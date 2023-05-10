«Цвинтарі вагнера». Як Пригожин монетизує мертвих окупантів

Росвлада сама звела некрофільські культи в абсолют

Вчора була дуже наочно візуалізована та артикулована основа для роздвоєння у громадській ідеології РФ. Поки що це зачатки, але вони базуються на потужній реальній складовій. Що неминуче призведе до конфлікту.

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Суть.

Пригожин публічно відкрив пам'ятник на одному з цвинтарів «вагнера» під Єкатеринбургом. Також його поплічники розганяли відео, як він відкриває такий самий пам'ятник на ще більшому цвинтарі в Краснодарському краї.

Це «мережева» історія. «Цвинтарі вагнера» раптово «виявляють» у різних регіонах. Новосибірськ, Іркутськ. Зі свіжого – Московська область, що додало 65 нових імен в нашу базу мертвих окупантів. Тобто, Пригожин буквально мітить територію, «стовпить» місця, навколо яких можна розгортати публічну інфраструктуру.

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Вождь вагнерівців прямим текстом заявляє – з'явилися нові мертві герої, яких треба шанувати. Пам'ять дідів – це чудово, але є нова реальність. Де-факто він протиставив знищених в Україні окупантів та учасників Другої світової.

Росвлада сама звела некрофільські культи в абсолют. Тому загроза є значною.

Оскільки офіційна влада відмовчується та втрати приховує, Пригожин неминуче спробує монополізувати всіх мертвих і право говорити від їхнього імені (а також від імені їхніх близьких). Це один із мотивів, чому він випинає і навіть бравірує втратами «вагнера». Провину за втрати він уже публічно переклав на МО та ГШ РФ.

З природних причин живих ветеранів Другої світової війни залишається все менше. Пам'ять про Другу світову стає дедалі віртуальнішою, перетворюється на переказ. А знищених в Україні російських окупантів дедалі більше. Тобто, бункерний дід і його камарилья поки сидять на тренді, що йде. А Пригожин хоче осідлати висхідний.

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Після закінчення війни, з будь-яким результатом, мертві окупанти – це наочний вогнетривкий капітал, який спробують монетизувати різні групи впливу в РФ. Пригожин поки випереджає всіх у цьому забігу, отже створює точку опори політичної групи, обличчям якої працює.