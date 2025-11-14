Головна Техно HiTech
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
фото: Chinese Ministry of National Defense

Ядерний авіаносець КНР Type 004 матиме чотири катапульти EMALS

Супутникові знімки та внутрішні джерела вказують на те, що Китай активно просувається у будівництві свого четвертого авіаносця, який, як очікують експерти, стане першим китайським кораблем із ядерною силовою установкою. Про це пише «Главком» із посиланням на twz.

Будівництво корабля, який називають Type 004, ведеться на верфі Далянь у провінції Ляонін. На нових знімках конструкції корпусу корабля виявлено структуру, яка, ймовірно, є захисною оболонкою реактора.

Ця структура дуже схожа на ту, що використовується в американських атомних суперавіаносцях.

Хоча існує невелика ймовірність, що це може бути тестовий модуль або елемент, призначений для інших цілей, експерти сходяться на думці, що цей елемент безпосередньо вказує на майбутнє встановлення ядерного реактора.

Це оголошення з'явилося лише через тиждень після того, як ВМС Народно-визвольної армії Китаю (PLAN) ввели в експлуатацію свій перший авіаносець власного виробництва, що працює на звичайному паливі, «Фуцзянь» (Fujian, Type 003). 

Перехід на ядерну енергію має величезне значення для ВМС Китаю. Type 004 отримає фактично необмежену дальність плавання, що критично для операцій далеко від берегів КНР. Ядерна енергія забезпечить необхідну потужність для вдосконалених сенсорів та місійних систем, а також для електромагнітної системи запуску літаків (EMALS).

З ядерною установкою Китай приєднається до США та Франції як єдина країна, що експлуатує авіаносці такого класу, значно скорочуючи технологічний розрив із ВМС США.

Рендери та моделі, пов'язані з Type 004, демонструють схожість із американським класом «Форд» (Ford class) та майбутнім французьким авіаносцем нового покоління.

Як і «Фуцзянь», Type 004 буде оснащений електромагнітними катапультами (EMALS), але матиме чотири катапульти (дві на носі, дві на міделі), що відповідає конфігурації класів «Німіц» та «Форд» і є однією катапультою більше, ніж у «Фуцзяня». Очікується, що на борту будуть розміщені стелс-винищувачі J-35, модернізовані винищувачі J-15, літаки дальнього радіолокаційного виявлення KJ-600 та різні дрони.

Паралельно з атомним Type 004, з'являються повідомлення, що Пекін також може працювати над ще одним авіаносцем на звичайному паливі на верфі Цзяннань у Шанхаї (де будувався «Фуцзянь»).

Цей корабель, який спостерігачі називають Type 003A, міг би бути вдосконаленою версією «Фуцзяня». Припускається, що будівництво двох різних типів авіаносців дозволяє Китаю мати переваги як нижчих витрат і швидшого будівництва (Type 003A), так і вищої військової потужності (Type 004).

До слова,  у США фотографам двічі вдалося зафіксувати стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress, що ніс прототип новітньої ядерної крилатої ракети AGM-181А Long-Range Standoff (LRSO). Це рідкісний випадок публічної демонстрації одного з найзасекреченіших проєктів модернізації американського ядерного арсеналу.

Читайте також:

Теги: Китай корабель авіаносець

