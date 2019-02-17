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    Думки вголос

    Чи була змова між командою Трампа та російськими спецслужбами?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Дональд Трамп та Володимир Путін - Чи була змова між командою Трампа та російськими спецслужбами?
    Дональд Трамп та Володимир Путін

    Американська демократія все ж працює

    Мовою оригіналу

    Трамп постоянно повторяет: «Сговора не было». Комиссия Мюллера получила доказательства того, что он врет: между руководителями избирательной компании Трампа и представителями российских спецслужб был самый настоящий сговор. Американский профессор Igor Aizenberg, кропотливо ведущий хронику рашагейта, пишет: «Запомните эти даты. 13 и 15 февраля 2019 года. Потом о них будут писать в книгах и упоминать в документальных и художественных фильмах».

    В эти дни в суде были представлены доказательства того, что руководители предвыборного штаба Трампа Манафорт и Гейтс обсуждали с ГРУшником Килимником сделку по фактической сдаче Украины на растерзание Кремлю. А главное, изъятая электронная переписка советника Трампа Роджера Стоуна подтвердила, что он был в прямом контакте с ГРУшными хакерами из Guccifer 2.0, которые ломали серверы и крали письма демократов.

    Расследование рашагейта далеко не завершено. Но то, что уже обнародовано, позволяет реконструировать следующую картину самого масштабного предательства в истории США, а, возможно, и в мировой истории.

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    Краткая, схематизированная история предательства по шагам:

    1. Амбициозный бизнесмен Трамп понял, что может хорошо заработать, сотрудничая с буквально лопающимися от шальных денег «новыми русскими». Он и часть его окружения установили деловые отношения с российскими олигархами: Агаларовым, Дерипаской, Вексельбергом, Рыболовлевым и др. (а также с представителями солнцевской ОПГ, об этом интересное расследование Анастасия Кириленко ). 

    2. Российские партнеры активно покупали у Трампа недвижимость и сотрудничали с ним в разных проектах. Трамп пытался использовать эти связи, чтобы построить в Москве свою «башню». Когда у будущего хозяина Белого дома и его окружения возникали финансовые проблемы, россияне помогали их решать, в том числе с помощью своих связей в Дойче Банке. 
    Трамп, возможно, не понимал подлинные причины «доброты» российских олигархов (а, скорее, просто закрывал на них глаза). В России нет крупного бизнеса, не связанного с государством и спецслужбами. Все российские партнеры Трампа были не просто богачами, но и креатурой Кремля. Они сознательно коррумпировали, подсаживали на крючок спецслужб Трампа и его окружение; помогали копить компромат на него.

    3. Трамп выдвинулся в президенты и неожиданно получил хорошие шансы на победу. Он решил использовать любые возможности, любую помощь, способную принести успех. Российские связи тут очень пригодились. Самый эффективный путь к победе на выборах – дискредитация противника. Кремль предложил людям в окружении Трампа компромат на демократов, добытый ГРУшными хакерами. Штаб Трампа охотно схватился за эту возможность. Далее работа кремлевских хакеров и троллей согласовывалась, по крайней мере, с некоторыми руководителями кампании Трампа.

    4. Трамп выиграл выборы. Сложилась уникальная ситуация: впервые в американской истории к власти пришел человек, зависимый от иностранной державы, обладающей компроматом на него и помогавшей ему придти к власти. Трамп был обречен на роль марионетки и неоднократно заискивал перед Путиным. 

    Однако американская демократия все-таки сработала. Противодействие СМИ, Конгресса, судов, комиссии Мюллера связало Трампа по рукам и ногам, и не позволило ему в полной мере отработать кремлевские тридцать сребреников.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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