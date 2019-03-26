Міфи путінської гібридної війни для середнього класу на Заході

За мультиками про ракети, покликаними налякати західних політиків, ховається тяжке становище російського ВПК, науки і техніки

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В первой части я писал о мифах, которые Кремль распространяет среди западных недовольных, маргиналов, правых и левых радикалов. Им Путина подают почти как революционера (левого или консервативного в зависимости от целевой аудитории), борца с несправедливым современным миропорядком. Представителям политического мейнстрима, среднего класса, морального большинства внушают противоположный миф о том, что путинский режим вполне «обычен» и никакой угрозы миру не несет. Если недовольных кремлевская пропаганда пытается сделать фанатами Путина, то среди лояльного большинства она насаждает непротивление путинскому насилию, стремление умиротворить агрессора и даже чувство вины перед ним.

Распространяемые в этих целях мифы основываются на нескольких заведомо ложных допущениях:

Миф:

Президент Путин (и его режим) легитимен и поддерживается народом России. С ним надо договариваться, как и с любым другим лидером цивилизованного государства.

Реальность:

Путин – не законный президент, а диктатор, узурпировавший власть. Президентские, как и любые другие, выборы в России из года в год фальсифицируются. Правящая верхушка состоит из коррумпированных чекистов, продажных чиновников, олигархов-мафиози. Это банда преступников, постоянно нарушающая, как внутренние законы страны, так и международные соглашения. Они относятся к зарубежным партнерам, как к лохам, которых необходимо обманывать и обирать, и растопчут любой договор, как только решат, что его больше невыгодно соблюдать. Договариваться с ним о чем бы то ни было совершенно бессмысленно. Российская внешнеполитическая практика уже не раз это убедительно доказала.

Миф:

Путинский режим и есть Россия. Невозможно игнорировать интересы такой большой страны, а значит необходимо сотрудничать с Путиным.

Реальность:

Интересы Кремля и России противоположны. Именно нынешний режим ведет ее к катастрофе. Чем скорее он падет, тем лучше будет для страны. Договариваться с ним, значит помогать ему выживать, то есть непросто игнорировать интересы жителей России, а откровенно вредить им. Если западные страны хотят помочь стране, они должны жестко изолировать ее преступную власть.

Миф:

Россия обижена Западом. Он не докладывает ей почестей на мировой ярмарке тщеславия, не считается с ее уязвленным самолюбием бывшей великой державы, историческими комплексами и фобиями. (Этот миф призван внушить комплекс вины перед Россией, то есть в реальности – перед путинским режимом. Особенно он популярен в Германии, где накладывается на помять об ответственности немцев за ужасы Второй мировой).

Реальность:

В основе политики Путина - не обида на Запад, а стремление в том или ином виде возродить империю, раздвинуть границы ее сферы влияния, приблизив их к тем, что были до распада СССР. Эта политика продиктована не какими-то фобиями, а совсем другой болезнью – застарелой манией имперского величия, которую любое подыгрывание и уступки могут только обострить.

Миф:

Экономическое сотрудничество с России очень важно для экономики западных стран. Надо договариваться с Путиным, чтобы не потерять выгодного партнера.

Реальность:

Россия не входит даже в первую десятку внешнеторговых партнеров ведущих западных стран. Главное направление деятельности российского бизнеса на Западе – не торговля и легальное сотрудничество, а вывоз многомиллиардных теневых капиталов, используемых, в том числе для подкупа местных элит, СМИ, экспертного сообщества. Эти капиталы - бомба замедленного действия под западной демократией.

Миф (особенно активно продвигаемый в последнее время):

Россия имеет мощнейшие передовые вооружения и армию. Ее надо срочно умиротворить, а то хуже будет.

Реальность:

За мультиками о ракетах, призванными напугать западных политиков, скрывается бедственное положение российского ВПК, науки и техники. Все военные «ноу-хау», которым хвастается Кремль, рождены еще в СССР. От закупок российского вооружения ввиду его ненадежности и неэффективности отказалась даже Индия (традиционно крупнейший экспортер). Российские ракеты постоянно позорно падают, с 2011 года ущерб от этого - больше миллиарда евро.

Разорительная гонка вооружений, которую начал Кремль, опасна прежде всего для него самого. У России нет ни экономических, ни финансовых, ни научно-технических ресурсов для того, чтобы на равных соревноваться с НАТО. Она наступает на старые советские грабли и может, как в недавнем прошлом СССР, надорваться в этой бессмысленной гонке.

Продолжение следует

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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