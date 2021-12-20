Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю

Реальних економічних, зовнішньополітичних і навіть військових ресурсів для великої війни з Україною Росія не має

Мовою оригіналу

Справка о болезни

Не смейтесь, МИД России выкатил США ультиматум. Оформлен он как «проект договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности».

Согласно этому проекту:

«НАТО обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Ну и так далее...

Эта история напоминает анекдот про еврейскую сваху, которая хвасталась: «Чтоб вы знали, я выдаю дочку Рабиновича за сына Ротшильда. Полдела сделано, Рабинович – за. Осталось угово­рить Ротшильда». Путин тоже – за. Осталось уговорить США и НАТО, которые этот бред даже читать всерьёз не будут. Просто не заметят миазмы больного сознания.

А ещё этот демарш чем-то похож на записку налетчика Бени Крика из рассказа Бабеля, написанную «каракулями на салфетке с цветами»:

«Мосье Тартаковский (Байден), я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это не слыхано и вся Одесса будет от вас говорить».

Путин тоже угрожает американцам «таким, что это не слыхано» - захватом Украины и войной. Для подкрепления этого шантажа даже войска подвёл к границам Украины, а его спецслужбы раскидали по западным СМИ «утечки» фантастических наполеоновских военных планов.

По этому поводу можно сказать только одно: напугали американского ежа голой российской ж...й. Реальных экономических, внешнеполитических и даже военных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет. Такая война, в которой Путину по факту пришлось бы противостоять коллективному Западу, неизбежно привела бы к краху его режима.

Весь этот глупый шантаж говорит только об одном – президент России окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен.

Читайте також:

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.