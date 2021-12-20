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    Думки вголос

    Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Війна, в якій Путіну довелося б протистояти колективному Заходу, неминуче призведе до краху його режиму - Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю
    Війна, в якій Путіну довелося б протистояти колективному Заходу, неминуче призведе до краху його режиму

    Реальних економічних, зовнішньополітичних і навіть військових ресурсів для великої війни з Україною Росія не має

    Мовою оригіналу

    Справка о болезни

    Не смейтесь, МИД России выкатил США ультиматум. Оформлен он как «проект договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности».

    Согласно этому проекту:

    «НАТО обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

    НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

    Ну и так далее...

    Эта история напоминает анекдот про еврейскую сваху, которая хвасталась: «Чтоб вы знали, я выдаю дочку Рабиновича за сына Ротшильда. Полдела сделано, Рабинович – за. Осталось угово­рить Ротшильда». Путин тоже – за. Осталось уговорить США и НАТО, которые этот бред даже читать всерьёз не будут. Просто не заметят миазмы больного сознания.

    А ещё этот демарш чем-то похож на записку налетчика Бени Крика из рассказа Бабеля, написанную «каракулями на салфетке с цветами»:

    «Мосье Тартаковский (Байден), я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это не слыхано и вся Одесса будет от вас говорить».

    Путин тоже угрожает американцам «таким, что это не слыхано» - захватом Украины и войной. Для подкрепления этого шантажа даже войска подвёл к границам Украины, а его спецслужбы раскидали по западным СМИ «утечки» фантастических наполеоновских военных планов.

    По этому поводу можно сказать только одно: напугали американского ежа голой российской ж...й. Реальных экономических, внешнеполитических и даже военных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет. Такая война, в которой Путину по факту пришлось бы противостоять коллективному Западу, неизбежно привела бы к краху его режима.

    Весь этот глупый шантаж говорит только об одном – президент России окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія США НАТО Путін путінський режим
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    Путін остаточно втратив зв'язок з реальністю