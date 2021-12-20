Вчені знайшли ліки проти тяжкої форми Covid-19

Вчені Єльського університету підтвердили ефективність дексаметазону при тяжкому перебігу Covid-19

Вчені Єльського університету підтвердили механізм розвитку важкої і небезпечної форми Covid-19, яка вражає 10-20% коронавірусом Sars-CoV-2 тих, хто заразився. Відкриття допомогло віднайти препарат для ефективного лікування захворювання. Про це повідомляється у статті, опублікованій у Nature Biotechnology.

Експерименти на генетично модифікованих мишах показали, що причиною ускладнень при коронавірусній інфекції є надмірна запальна реакція імунітету. При цьому два добре відомі методи лікування – використання моноклональних антитіл та стероїд дексаметазон – можуть допомогти у лікуванні інфекцій Covid-19. Проте антитіла ефективні лише ранніх стадіях захворювання.

Дослідники ввели коронавірус у носову порожнину мишей, які в результаті почали страждати від типових симптомів важкого Covid-19: пошкодження легень, втрата ваги та посилена стійка запальна імунна відповідь. На ранніх стадіях інфекції імунодепресант дексаметазон був фатальним для мишей, коли пригнічував початкову імунну відповідь, яка мала вирішальне значення для боротьби з вірусом.

Однак цей препарат допоміг позбавитися інфекції на пізніших стадіях захворювання, придушивши запальну реакцію, що призвела до пошкодження органів. Це відкриття допоможе розробити нові методи лікування тяжкого перебігу Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 грудня, в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26).

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