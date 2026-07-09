Треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні

Поліції платять зараз більше, ніж військовим – зокрема, за те, щоб поліція ловила порушників

Єдина область, де у 2019 переміг Порошенко. За нього на Львівщині проголосувало 62,8% голосів. За Зеленського – 34,5%.

В самому Львові навіть трохи більше, ніж по області 65-74%.

Єдина область, де тоді перемогла не «Слуга народу». «Голос» – 23,1%, «Слуга народу» – 22%

«Європейська Солідарність» – 20%, «Батьківщина» – 9,3%, «Свобода» – 5,4%.

Попри мій скепсис до Порошенка, я вважаю це «патріотичним» голосуванням, проявом певної пасіонарності регіону.

Чисто з анекдотичної соціології – мене на вулицях Києва уже тоді мало хто тоді пізнавав, а от у нечисленних поїздках у Львів зіштовхувався зі своєю несподіваною незабутістю. Не знаю, як зараз там.

Тому те, що зараз там відбуваються такі пригоди і, вочевидь, домінують такі настрої – це вже межа, це вже сигнал про повний фінал нинішньої, з дозволу сказати, мобілізаційної політики.

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Не хочеться бути папугою, і повторювати одне і те ж, але треба.

Усі так звані лідери супсільної думки мають воювати. Усі топ-блогери, усі топ-співаки, топ-письменники і топ-журналісти мають не просто служити, а служачи, воювати. Друзі, родичі перших осіб, діти мають показово воювати.

Так само усі придатні до війська парламентарі мають визначений час проводити у виконанні важкої і ризикованої військової служби, перед цим пройшовши відповідний вишкіл. Замість того, щоб показувати народу поганий приклад, комбінуючи ухилянтство з правовою некомпетентністю. Опозиція має буть в одному окопі з коаліцією, і контролювати чесність служби одне одного.

Нам потрібно медійне поле без нинішнього домінування там популярних ухилянтів.

Хоча б тому, що це медійне поле насправді має подвійне дно – цим популярним ухилянтам уже не вірять, зважаючи на їх дії, а не слова.

Натомість пусте місце не буває – впливовими стають російські агенти та ідейні негідники. Про це інформаційне запілля не прийнято говорити, але воно, як ми бачимо, уже ну дуже потужне.

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Треба прибрати ТЦК з вулиць, бо вони там по факту беззахисні в нинішній правовій рамці. Поліції платять зараз більше, ніж військовим – зокрема, за те, щоб поліція ловила порушників. А не заявляла публічно устами своїх начальників, що вони цим займатися не надто хочуть. Хоча зобов’язані.

Треба справедлива система повісток, треба реальні покарання злісним ухилянтам, треба прибрати корупційні спокуси з системи мобілізації. Треба ще багато чого, аби було кому слухати.