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Чемпіонат Росії з легкої атлетики був призупинений через атаку дронів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат Росії з легкої атлетики був призупинений через атаку дронів
Дрони завітали до російського Єкатеринбургу, де проходить чемпіонат РФ з легкої атлетики

Чемпіонат Росії з легкої атлетики проходить у Єкатеринбурзі з 23 по 26 липня

Чемпіонат Росії з легкої атлетики в Єкатеринбурзі (РФ) був призупинений через загрозу атаки дронів. Про це повідомляє «Главком».

«Чемпіонат Росії тимчасово припинено у зв'язку з атакою БПЛА. Безпека всіх учасників – спортсменів, глядачів, тренерів, суддів – головний пріоритет. Про продовження змагань повідомимо додатково», – йшлося у повідомленні пресслужба Всеросійської федерації легкої атлетики.

Пізніше змагання все ж були відновлені.

Чемпіонат Росії з легкої атлетики проходить у Єкатеринбурзі з 23 по 26 липня.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня російський Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотних літальних апаратів.

У місті зафіксовано влучання, унаслідок яких спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та території складських приміщень.

За даними OSINT-спільнот і оприлюднених відео, один із ударів припав на район теплоелектроцентралі «Луч», де зафіксували густий дим біля електропідстанції.

Також повідомлялося про пожежу на підстанції «Південна» (Yuzhnaya), яка забезпечує електропостачання частини міста. На об'єкті після вибухів спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. Водночас незалежного офіційного підтвердження масштабу пошкоджень цих об'єктів наразі немає.

Крім енергетичної інфраструктури, пожежі виникли на території великих логістичних складів. За інформацією місцевих джерел, вибухи було чути в кількох районах міста, а рятувальні служби працювали над ліквідацією наслідків до ранку.

Теги: легка атлетика дрон росія війна

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