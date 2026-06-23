Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чорне море знову стає полем битви
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Морський коридор під новою загрозою

22 червня росіяни уразили три цивільні судна, що йшли до Одещини: загинув моряк, інших довелося терміново евакуйовувати. Достатньо серйозний результат наших ворогів: послано сигнали, що вікно через Чорне море, прорубане ц 2023 році зусиллями Сил оборони України, тепер знову може закритися.

Росія прагне відновити морську блокаду України. Тепер їй для цього не треба острів Зміїний. Розвиток дронових технологій дозволяє наносити точкові удари по вразливих місцях цивільних суден, котрі прямують до наших портів.

Обстановка в Росії зараз така, що на міжнародно-політичні небезпеки уже їм плювати. Технології так званих меш-мереж, коли один або кілька дронів виступають ретрансляторами сигналу, дозволяють керувати дроном, котрий атакує танкер чи контейнеровоз за 500 кілометрів. Як результат, навіть невеликий дрон може наробити багато шкоди величезному судну.

Якщо відомо, по капітанському містку прилетить «Ланцет», чи у резервуар з паливом, то мало хто захоче ходити цим маршрутом. Він ризикує стати найбільш небезпечним у світі, по мірі того, як в Ормузькій протоці стихає неспокій.

Через порти Великої Одеси та через Ізмаїл іде величезний потік імпорту та експорту. Щомісяця це 3-4 мільярди доларів. Альтернативні маршрути сушею Росія теж активно бомбардує ракетами та шахедами – так вона виглядає, війна на виснаження.

Насправді, росіяни уже кілька місяців намагаються вибудувати ефективну систему ураження цивільних суден коло українських берегів. Експериментують з різними тактиками та технічними рішеннями. Це – цілком очікуваний етап розвитку технологій БпЛА.

І в України немає іншого шляху, як вибудовувати протидронове ППО – і вже не тільки на суші, але і на морі. Це значно складніше, але без цього ніяк – нинішню війну виграє лише той, хто вміє протистояти повітряним і морським безпілотним атакам.

P.S. Є в мене один рецепт, яким чином можна було б допомогти захисту морського коридору в Україну.

Наприклад, посприяти моїм друзям, військовим-ентузіастам, котрі аналізують російське обладнання для дронових меш-мереж. На 5 році війни вони не мають нормального доступу до трофейного обладнання.

Утім, я не сильно вірю в здатності державних чиновників. А взагалі, уже час створювати штаб з корпорацій (зернотрейдери, металурги тощо) і цілеспрямовано сприяти вирішенню цієї проблеми. Ці бізнесмени не мають чекати, що десь хтось – у Генштабі, в СБУ/ГУРі хтось раптом візьме і вирішить їх (і наші) проблеми.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Чорне море війна безпілотник дрон Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 600 дронів атакували Запорізьку область за добу
Окупанти завдали рекордної кількості ударів по Запорізькій області
Вчора, 07:33
Перевезенцев: Ми створюємо елемент невдоволення політикою, яку проводить відповідний правлячий режим
Перший віцепрезидент НОК: Ми позбавляємо російських спортсменів права на можливість реалізуватися
16 червня, 21:20
Володимиру Дендурі назавжди 19
Поліг під час стрілецького бою з ворогом у Ямполі. Згадаймо Володимира Дендуру
15 червня, 09:00
Американський представник пояснив, чому зупинилися переговори між Україною, США та РФ
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
11 червня, 21:28
Атаковано завод «ВНДІР-Прогрес»
Удар по «ВНДІР-Прогрес»: чому цей завод важливий для російської армії
10 червня, 09:30
Ситуація на автозаправних станціях Краснодара почала стрімко погіршуватися
Паливна паніка на півдні РФ: у Краснодарі на АЗС утворилися кілометрові черги
7 червня, 13:52
Росія виключена з конкурсу через початок повномасштабного вторгнення та суттєву залежність від дій путінського режиму
Виконавчий продюсер Євробачення відповів, чи повернеться Росія на конкурс
27 травня, 21:22
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про втрату США колишнього впливу в регіоні
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
26 травня, 13:24
Наслідки ракетного удару по Києву 24 травня 2026 року
Наступні обстріли Києва. До чого готуватися?
26 травня, 08:59

Ігор Луценко

Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
Чи готовий Лукашенко до наших ударів у відповідь?
Чи готовий Лукашенко до наших ударів у відповідь?
Поліцейським індексація, військовим – терпіння
Поліцейським індексація, військовим – терпіння
Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта
Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта
Сухопутний міст Путіна руйнується: Україна розпочала ізоляцію Криму
Сухопутний міст Путіна руйнується: Україна розпочала ізоляцію Криму
Від Маріуполя до Криму. Як українські дрони беруть під контроль логістику РФ
Від Маріуполя до Криму. Як українські дрони беруть під контроль логістику РФ

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua