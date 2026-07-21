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КМВА отримала тимчасового очільника після відставки Ткаченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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КМВА отримала тимчасового очільника після відставки Ткаченка
Тимчасово виконуючий обов'язки голови КМВА Андрій Ткачов
фото: Андрій Пасічник/Facebook

Новопризначений т.в.о. голови КМВА має досвід роботи в державних і правоохоронних органах

Київську міську військову адміністрацію тимчасово очолив Андрій Ткачов, який до цього обіймав посаду першого заступника керівника установи. Відповідне розпорядження про прийняття обов'язків він підписав 16 липня, а документ вже оприлюднено на офіційному сайті міської влади, інформує «Главком».

Контроль за виконанням рішення Ткачов залишив за собою.

Розпорядження Андрія Ткачова
Розпорядження Андрія Ткачова
фото: офіційний портал Києва

Що відомо про Андрія Ткачова

Новопризначений т.в.о. голови КМВА має досвід роботи в державних і правоохоронних органах. Раніше він очолював Департамент державного контролю в Державній службі з безпеки на транспорті, а у період із 2015 по 2021 рік брав участь у реформуванні Національної поліції. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Ткачов добровільно став до лав Сил оборони України.

Звільнення попередника

Кадрові зміни відбулися після того, як 16 липня президент України звільнив з посади начальника КМВА Тимура Ткаченка, який керував адміністрацією з 31 грудня 2024 року. Робота попередника запам’яталася систематичними публічними конфліктами з міським головою Віталієм Кличком, під час яких сторони взаємно звинувачували одна одну в затягуванні та блокуванні важливих для столиці рішень.

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Нагадаємо, повідомлення про відставку Ткаченка з'являлося ще на початку травня на тлі тривалого напруження у стосунках між КМВА та міською владою. Зокрема, останнім часом посадовці публічно сперечалися щодо затримок у наданні статусу критичної важливості столичним підприємствам та питання встановлення модульних укриттів у Києві. 

Раніше очільник Київської військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко заявив, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних укриттів. Він заявляв, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

До слова, Тимур Ткаченко заявляв, що представить докази того, що підлеглі Віталія Кличка «нахабно брешуть» заради політичного піару. Він порекомендував керівництву КМДА «не шукати відмовки, і замість розповсюдження неправдивих та маніпулятивних заяв, зайнятися справжньою роботою та виконанням своїх обіцянок».

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Теги: Київ Тимур Ткаченко кадрові зміни президент робота

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