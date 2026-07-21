Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
Під Санкт-Петербургом сталася масштабна пожежа в індустріальному парку
фото: скрин з відео

Стовп чорного диму видно за кілометри

У місті Всеволожськ Ленінградської області РФ, поблизу Санкт-Петербурга, вночі 21 липня сталася масштабна пожежа на території індустріального парку. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва полімерних матеріалів, а площа пожежі, за даними російського МНС, сягнула 5900 квадратних метрів. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеві моніторингові канали та російські медіа.

Повідомлення про пожежу надійшло за адресою: місто Всеволожськ, Всеволожський проспект. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить виробничо-складська будівля підприємства, де виготовляють полімерні матеріали.

До ліквідації пожежі залучили понад 50 рятувальників та 20 одиниць спеціальної техніки. За повідомленням МНС РФ, гасіння ускладнювали велике пожежне навантаження всередині будівлі та сильний вітер. Згодом російські служби заявили про локалізацію пожежі в межах усієї площі займання.

У соціальних мережах та Telegram-каналах поширилися фото й відео з місця події. На оприлюднених кадрах видно потужне полум'я та густий стовп чорного диму, який здіймався над територією індустріального парку. До речі, мешканці стверджують, що чули вибухи, а смог бачать не тільки у Всеволожську, а й у Яніному.

Російська влада станом на момент публікації не повідомила про постраждалих. Також не оприлюднено офіційної інформації про причини виникнення пожежі.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко публічно не коментував інцидент.

Моніторингові ресурси та низка українських медіа звернули увагу, що інцидент стався на території індустріального парку «Ладога», де працюють кілька промислових підприємств. Водночас станом на цей час немає підтвердженої інформації, яка б свідчила про зв'язок пожежі з бойовими діями або атакою безпілотників. Російські офіційні органи про такі обставини не повідомляли.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Москва та низка областей європейської частини Росії опинилися під атакою безпілотників, через що російська влада повідомила про роботу ППО та обмеження в роботі аеропортів. Водночас у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа на території одного з найбільших логістичних комплексів, а в мережі з'явилися кадри потужних вибухів і заграви.

Теги: пожежа росія війна Санкт-Петербург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч проти 18 липня «добрі дрони» атакували два склади Wildberries
Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів
19 липня, 21:58
Морський дрон «Мамай» влучив у танкер Avero
СБУ уразила російський танкер і три нафтобази: момент влучання потрапив на відео
19 липня, 12:28
Станція метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю
У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці
19 липня, 06:29
За оцінкою Bild, Володимир Путін намагається посилити тиск на Київ, нарощуючи масовані ракетні удари по українській столиці
«Схоже, Путін хоче знищити Київ». Bild зробив тривожний прогноз
13 липня, 17:34
Пєсков заявив, що контакти Москви з переговорниками від США мають досить частий характер
Пєсков розповів, про що Росія веде переговори зі США
5 липня, 16:10
Дим з нафтопереробного заводу після атаки українських дронів в Москві
Удари українських безпілотників доводять Росію до критичної точки – Politico
3 липня, 05:42
Супутникове зображення палаючих резервуарів для зберігання у Криму у Керчі, 20 червня
The Economist: Оголошена Зеленським 40-денна кампанія ударів – це спроба змусити Росії до переговорів
2 липня, 23:16
Гроші за квитки на концерт Олі Полякової жінці повернули лише після судового рішення
Глядачка відсудила кошти за квитки, куплені на концерт Олі Полякової шість років тому
25 червня, 20:37
Нові критерії від Хмельницької ОВА поки не набули чинності
Менше 100 га – втрачаєш статус критичного підприємства. Хмельницька ОВА пояснила нові вимоги бронювання аграріїв
23 червня, 15:00

Соціум

Ракети атакували Білгород та Липецьк
Ракети атакували Білгород та Липецьк
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
Українка в Німеччині опинилася під слідством через абсурдний донос
Українка в Німеччині опинилася під слідством через абсурдний донос
«Шукаю докази брехні»: в Україну неочікувано приїхала союзниця Трампа
«Шукаю докази брехні»: в Україну неочікувано приїхала союзниця Трампа
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
По всій Польщі завиють сирени: влада терміново звернулася до громадян
NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані
NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
106K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
72K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua