У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»

Стовп чорного диму видно за кілометри

У місті Всеволожськ Ленінградської області РФ, поблизу Санкт-Петербурга, вночі 21 липня сталася масштабна пожежа на території індустріального парку. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва полімерних матеріалів, а площа пожежі, за даними російського МНС, сягнула 5900 квадратних метрів. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеві моніторингові канали та російські медіа.

Повідомлення про пожежу надійшло за адресою: місто Всеволожськ, Всеволожський проспект. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить виробничо-складська будівля підприємства, де виготовляють полімерні матеріали.

До ліквідації пожежі залучили понад 50 рятувальників та 20 одиниць спеціальної техніки. За повідомленням МНС РФ, гасіння ускладнювали велике пожежне навантаження всередині будівлі та сильний вітер. Згодом російські служби заявили про локалізацію пожежі в межах усієї площі займання.

У соціальних мережах та Telegram-каналах поширилися фото й відео з місця події. На оприлюднених кадрах видно потужне полум'я та густий стовп чорного диму, який здіймався над територією індустріального парку. До речі, мешканці стверджують, що чули вибухи, а смог бачать не тільки у Всеволожську, а й у Яніному.

Російська влада станом на момент публікації не повідомила про постраждалих. Також не оприлюднено офіційної інформації про причини виникнення пожежі.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко публічно не коментував інцидент.

Моніторингові ресурси та низка українських медіа звернули увагу, що інцидент стався на території індустріального парку «Ладога», де працюють кілька промислових підприємств. Водночас станом на цей час немає підтвердженої інформації, яка б свідчила про зв'язок пожежі з бойовими діями або атакою безпілотників. Російські офіційні органи про такі обставини не повідомляли.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Москва та низка областей європейської частини Росії опинилися під атакою безпілотників, через що російська влада повідомила про роботу ППО та обмеження в роботі аеропортів. Водночас у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа на території одного з найбільших логістичних комплексів, а в мережі з'явилися кадри потужних вибухів і заграви.