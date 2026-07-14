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Зеленський подякував українським військовим за удари по РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський подякував українським військовим за удари по РФ
Президент зробив заяву про нові удари по РФ
фото: скриншот з відео

Президент: Цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам, які продовжують накладати далекобійні санкції на російські підприємства і обʼєкти, що працюють на війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«У Башкортостані уражено нафтопереробний завод. Це близько 1300 кілометрів від лінії фронту. Дякую підрозділам ССО ЗСУ та СБУ за влучність. У Краснодарському регіоні воїни СБС, ГУР і СБУ завдали удару по Афіпському НПЗ. Відстань – близько 400 кілометрів від лінії фронту», – йдеться у дописі.

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Президент додав: «Є результати і в мідлстрайках: у Геленджику уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту. Ефективна робота ВМС: близько 430 кілометрів від лінії фронту. Також були успішні відпрацювання по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі».

Зокрема, Зеленський подякував українським захисникам за удари по РФ. «Дякую всім нашим воїнам, які успішними операціями повертають війну туди, звідки вона прийшла. Цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу, уражено нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Республіці Башкортостан.

Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом ночі 14 липня українські безпілотники уразили ще 11 суден російського тіньового флоту. Загалом за дев'ять діб операції «МоЛоЧКа» в Азовському морі було уражено 116 суден.

Зокрема, Військово-морські сили потопили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ другого рангу «Ізумруд» комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська.

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Теги: війна росія Володимир Зеленський

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