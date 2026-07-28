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Нічна атака РФ: Повітряні сили заявили про влучання на дев'яти локаціях

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нічна атака РФ: Повітряні сили заявили про влучання на дев'яти локаціях
Як працювала ППО під час нічної атаки Росії
фото: Західне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

У нічній атаці ворог застосував 131 безпілотник

У ніч проти 28 липня Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 107 ворожих цілей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася 27 липня близько 18:00. Росіяни застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони типів «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія». Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Курська та Орла в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на шести ділянках.

Зафіксовано влучання на 9 локаціях
Зафіксовано влучання на 9 локаціях
інфографіка: Повітряні сили

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські війська атакували Київ реактивними ударними безпілотниками. До столиці прямували кілька таких БпЛА з донецького напрямку, у місті працювала протиповітряна оборона. Згодом до атаки дронів додалася загроза балістичного удару. Наслідки удару ще уточнюють.

Раніше російські війська також завдали удару по Сумщині. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє маленьких дітей та їхня мати. На місці працювали екстрені служби.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ обстріл війна

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