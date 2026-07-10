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Акторам «Дизель шоу» заборонено одягати поліцейську форму? Суд ухвалив сенсаційне рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Акторам «Дизель шоу» заборонено одягати поліцейську форму? Суд ухвалив сенсаційне рішення
Використання поліцейської форми акторами гумористичного шоу порушує закон, вважає суд
скріншот із відео

Гумористичні сценки, які лягли в основу адміпротоколу, вийшли в ефір у 2025-2026 роках

Столичний суд визнав винним директора розважального продакшна ТОВ «Дизель Студіо» у незаконному використанні форми Національної поліції під час зйомок гумористичного-сатиричного шоу. Водночас Феміда відмовилася застосовувати до нього штраф (34 тис. грн-51 тис. грн), оскільки закінчилися терміни накладення адмінстягнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

До суду надійшов адмінпротокол від Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві про накладання штрафу на директора ТОВ «Дизель Студіо». За матеріалами справи, начальник сектору дільничних офіцерів поліції, начальник відділу і дізнавач (усі троє – з Печерського управління поліції) склали рапорти після перегляду відеоматеріалів у YouTube під назвами: «Поліцаї-сцикуни ганьба України» і «Нові плівки Міндіча Корупціонерам п..ць».

Під час моніторингу передач «Дизель шоу» було встановлено факт незаконного використання акторами предметів однострою та атрибутики Національної поліції України, а саме: формених головних уборів, форменого одягу, однострою, нарукавних шевронів, нагрудних знаків (нашивок) та інших елементів. Це, як свідчать відомості адмінпротоколу, «створює враження належності зазначених осіб до складу Нацполіції».

З такою оцінкою категорично не погодився адвокатка директора ТОВ «Дизель Студіо». За словами захисниці, актори «Дизель шоу» використовували на сцені елементи, що нагадують однострій поліції, з метою створення художніх образів та пародії. Зокрема, вона посилалася на статті 15 («Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності») і 54 («Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості…») Конституції, а також практику Європейського суду з прав людини.

«Вказані сценічні образи не імітують реальну правоохоронну діяльність, не вводять глядачів в оману щодо наявності у ТОВ «Дизель Студіо» чи акторів владних повноважень і не спричиняють жодних шкідливих наслідків для порядку управління, а в діях керівника підприємства повністю відсутня суб’єктивна сторона правопорушення у формі прямого умислу», – зазначено у поясненнях адвокатки.

Натомість суд відхилив аргументи захисниці директора ТОВ «Дизель Студіо». Феміда вважала, що гарантована державою свобода художньої та літературної творчості не є абсолютною і не може слугувати підставою для нівелювання імперативних законодавчих заборон, встановлених з метою захисту порядку управління та авторитету державних інституцій.

«Для притягнення до відповідальності юридичної особи (або її керівника) достатньо встановити сам факт несанкціонованого, незаконного використання ознак належності до Національної поліції України, незалежно від мотивів такого використання (в тому числі комерційних, розважальних чи мистецьких). Використання акторами під час зйомок проекту «Дизель Шоу» не просто схожих елементів, а автентичних формених головних уборів, форменого одягу, шевронів та нагрудних знаків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 823, що транслювалося на багатомільйонну аудиторію мережі Інтернет під назвами «Поліцаї-сцикуни...», виходить за межі виключно художнього вираження та прямо порушує вимоги ст. 5-1 Закону України «Про Національну поліцію», – наголосив суд.

Більше того у червні цього року на адресу ТОВ «Дизель Студіо» надійшов лист від Нацполіції з вимогою припинити вчиняти правопорушення (носити поліцейську форму). Однак керівник продакшна залишив вимогу правоохоронного органу без належного реагування.

Варто додати: у сценці про відомого бізнесмена-втікача актори «Дизель Шоу» використали форму і напис FBI, який асоціюється з американським Федеральним бюром розслідувань.

У сценці про відомого бізнесмена-втікача актори «Дизель Шоу» використали форму і напис FBI
У сценці про відомого бізнесмена-втікача актори «Дизель Шоу» використали форму і напис FBI
скріншот з відео

За даними аналітичної системи YouControl, cпіввласниками ТОВ «Дизель Студіо» є кияни Єгор Крутоголов, Олексій Бланар і мешканець Миколаєва Михайло Шинкаренко. Пан Шинкаренко є також директором підприємства.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності обвинуваченого у хуліганстві адвоката «у зв’язку із закінченням строків давності». Чоловік облаяв сторонню жінку та наніс їй три удари у голову пакетом бренду Louis Vuitton. Крім того, він жбурнув об асфальт мобільний телефон Apple iPhone 14, який належав потерпілій.

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Теги: Національна поліція України суд війна Дизель шоу

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