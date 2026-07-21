Російський корабель влаштував бойові стрільби біля узбережжя Британії

«Неустрашимый» був спущений на воду ще у 1988 році

Навчання відбулися за 74 кілометри від Плімута у день зміни прем’єр-міністра

Російський фрегат «Неустрашимый» провів артилерійські навчання з бойовими стрільбами неподалік узбережжя Великої Британії. Маневри відбулися 20 липня приблизно за 40 морських миль (74 кілометри) на південь від Плімута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

За діями російського корабля стежив патрульний корабель Королівського військово-морського флоту HMS Tyne. Представник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що британські військові контролювали перебіг навчань і продовжують відстежувати пересування фрегата.

Російський корабель також перебував під наглядом французького військового літака. Його екіпаж встановив радіозв’язок із фрегатом і попросив пояснити наміри російської сторони. Перед початком стрільб «Неустрашимый» попередив HMS Tyne та попросив британське судно відійти на безпечну відстань. Навчання тривали близько 30 хвилин і проходили у міжнародних водах.

Інцидент стався у день початку роботи нового прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. Подія відбулася на тлі посилення активності російського військово-морського флоту поблизу британських вод.

«Неустрашимий» – це сторожовий корабель Балтійського флоту Росії, який за класифікацією НАТО належить до фрегатів. Він став першим кораблем проєкту 11540 «Яструб». Судно має довжину майже 130 метрів, може розвивати швидкість до 30 вузлів і розраховане на екіпаж із 210 осіб.

Корабель оснащений 100-міліметровою артилерійською установкою, зенітними ракетними комплексами, торпедним і протичовновим озброєнням. На його борту також може базуватися вертоліт Ка-27. Основне призначення фрегата – пошук і знищення підводних човнів, оборона бойових кораблів та ураження морських цілей.

Нагадаємо, у червні інший російський фрегат, «Адмірал Григорович», здійснив попереджувальні постріли у бік цивільної яхти в Ла-Манші. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав такі дії «необдуманими та безвідповідальними», а британське Міністерство оборони розпочало розслідування інциденту.

Того ж місяця британські військові та спецслужби перехопили в територіальних водах країни нафтовий танкер Smyrtos із російського «тіньового флоту». Судно взяли під контроль під час шестигодинної спецоперації та відбуксирували до охоронюваної стоянки біля південного узбережжя Англії.