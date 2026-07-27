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Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
Потєхін заявив, що більше 70 окупантів увійшло до збірних Росії з паралімпійських видів спорту

Близько десяти окупантів з інвалідностями вже отримали звання майстрів спорту РФ

Понад 700 російських окупантів з інвалідностями вже увійшли до регіональних збірних РФ з адаптивного спорту, а понад 70 із них стали членами національних збірних команд Росії. Як інформує «Главком», про це пропагандистам повідомив віцепрезидент Паралімпійського комітету Росії Іван Потєхін.

«За три роки проведення Кубка захисників Вітчизни хлопці в суб'єктах Російської Федерації настільки зрозуміли, що фізична реабілітація – це один з найефективніших засобів реабілітації, що сьогодні вже понад 700 ветеранів СВО (так російська пропаганда називає злочинну війну проти України – «Главком») входять до складів регіональних збірних команд і більше 70 хлопців вже входять до складів національних збірних команд Росії з різних видів адаптивного спорту», – заявив Потєхін.

Зазначається, що близько десяти окупантів з інвалідностями вже отримали звання майстрів спорту РФ, десятки виконали нормативи кандидатів у майстри, а переможці та призери чемпіонатів Росії з паралімпійських видів спорту готуються до міжнародних стартів.

Нагадаємо, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: параспорт окупанти війна спорт росія

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