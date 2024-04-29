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Допомога США дасть Україні час, щоб вирішити питання мобілізації – WSJ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Допомога США дасть Україні час, щоб вирішити питання мобілізації – WSJ
У Пентагоні впевнені, що в найближчій перспективі ЗСУ суттєво наростять можливості протистояти РФ
фото з відкритих джерел

Білий дім вважає найпріоритетнішим завданням української влади проведення мобілізації

США очікують, що новий пакет допомоги дасть Україні час, щоб вирішити питання мобілізації. Про це пише The Washington Post.

На умовах анонімності представник Міністерства оборони США повідомив, що в Пентагоні впевнені, що в найближчій перспективі ЗСУ суттєво наростять можливості протистояти РФ «чи то на передовій, чи то в небі», але Київ повинен використати момент для підготовки до нових майбутніх бойових дій.

Білий дім вважає найпріоритетнішим завданням української влади проведення мобілізації і збирається зосередитися на цій проблемі, аби допомогти покрити нестачу в живій силі

«Ситуація з кадрами є зростаючою проблемою. І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України», – сказав колишній морський піхотинець , експерт Дослідницького інституту зовнішньої політики Роб Лі.

Зазначається, що мобілізація може спровокувати розкол українського суспільства в час, коли єдність є найбільш потрібною. Чиновник адміністрації Байдена повідомив, що в Білому домі усвідомлюють делікатність питання.

«Хто ми такі, щоб говорити: «Вам просто потрібно призвати більше чоловіків воювати». Але водночас це викликає справжнє занепокоєння. Закони, які українці ухвалили за останні пару тижнів, допоможуть їм, але їм потрібно мобілізувати більше сил і знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків вийти на передову», – сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати тиснули на Україну щодо ухвалення нового закону про мобілізацію. Про це пише The New York Times.

За словами помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

«Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби», – зазначив він.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

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Теги: США закон мобілізація законопроєкт

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