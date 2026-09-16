Рада провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
Рішення підтримали 225 парламентарів, чого не вистачило для ухвалення закону
Верховна Рада провалила законопроєкт, який передбачав суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Рішення підтримали 225 парламентарів, чого не вистачило для ухвалення закону.
Що пропонував законопроєкт?
Так, у законопроєкті пропонувалося доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.
У статті визначається така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів:
- більш як на 20 км/год – штраф 680 грн. (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- більш як на 40 км/год – штраф 2040 грн. (120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- більш як на 60 км/год – штраф 2720 грн. (160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- більш як на 80 км/год – штраф 3400 грн. (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
- перевищення, передбачені у частинах третій або четвертій цієї статті, вчинені особою, яка п’ять та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за вчинення будь-якого порушення, передбаченого частинами третьою або четвертою цієї статті, – 17000 грн. (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Водночас парламентарі не підтримали за основу альтернативний законопроєкт №15348-1. За словами нардепа, проєкт 15348-1 пропонував:
- підвищення відповідальності за повторне протягом року порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам.
- Підвищення відповідальності за керування без прав, та особами, яких обмежено у праві керування.
- Скасування «порога безкарності» у 20 км/год. Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.
- За ДТП, які спричинили смерть або тяжкі тілесні – обов’язкове додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати т/з на строк від трьох до восьми років, а також посилення відповідальності за повторні такі правопорушення.
Нагадаємо, після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, де загинули четверо людей, МВС заявило про підготовку змін до законодавства щодо систематичних порушників ПДР. Серед запропонованих новацій було запровадження бальної системи та можливість позбавлення водійських прав для водіїв-рецидивістів.
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