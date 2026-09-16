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Рада провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості
Законопроєкт пропонував суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості
фото: скриншот з відео, kyivpatrol/Facebook

Рішення підтримали 225 парламентарів, чого не вистачило для ухвалення закону

Верховна Рада провалила законопроєкт, який передбачав суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Рішення підтримали 225 парламентарів, чого не вистачило для ухвалення закону.

Що пропонував законопроєкт?

Так, у законопроєкті пропонувалося доповнити КУпАП новою статтею 122-6, якою визначатимуться виключно порушення, пов’язані із перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів.

У статті визначається така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів:

  • більш як на 20 км/год – штраф 680 грн. (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • більш як на 40 км/год – штраф 2040 грн. (120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • більш як на 60 км/год – штраф 2720 грн. (160 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • більш як на 80 км/год – штраф 3400 грн. (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • перевищення, передбачені у частинах третій або четвертій цієї статті, вчинені особою, яка п’ять та більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за вчинення будь-якого порушення, передбаченого частинами третьою або четвертою цієї статті, – 17000 грн. (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Водночас парламентарі не підтримали за основу альтернативний законопроєкт №15348-1. За словами нардепа, проєкт 15348-1 пропонував:

  • підвищення відповідальності за повторне протягом року порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам.
  • Підвищення відповідальності за керування без прав, та особами, яких обмежено у праві керування.
  • Скасування «порога безкарності» у 20 км/год. Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.
  • За ДТП, які спричинили смерть або тяжкі тілесні – обов’язкове додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати т/з на строк від трьох до восьми років, а також посилення відповідальності за повторні такі правопорушення.

Нагадаємо, після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, де загинули четверо людей, МВС заявило про підготовку змін до законодавства щодо систематичних порушників ПДР. Серед запропонованих новацій було запровадження бальної системи та можливість позбавлення водійських прав для водіїв-рецидивістів.

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Теги: Верховна Рада штраф ДТП

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