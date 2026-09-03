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Активісти склали рейтинг депутатів, які найбільше шкодять природі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Активісти склали рейтинг депутатів, які найбільше шкодять природі
Активісти назвали законодавчі ініціативи низки парламентарів загрозливими для українського довкілля
колаж: «Голка»

Руслан Стефанчук очолив антирейтинг, а чотири представники «Слуги народу» розділили друге місце

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очолив антирейтинг народних депутатів, законодавча діяльність яких, за оцінкою громадських та природоохоронних організацій, найбільше шкодить довкіллю. Про це свідчать результати аналізу громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

Друге місце в антирейтингу розділили четверо народних депутатів від «Слуги народу» – Ігор Фріс, Ігор Марчук, Олександр Гайду та Тетяна Грищенко.

Антирейтинг сформовано до сьомої річниці роботи Верховної Ради. Його укладачі проаналізували законодавчі ініціативи парламентарів та врахували експертні оцінки природоохоронних громадських організацій, серед яких WWF-Україна, Greenpeace Україна, Центр екологічних ініціатив «Екодія», Українська природоохоронна група та «Терен».

До переліку потрапили як законопроєкти, які ще перебувають на розгляді парламенту, так і вже ухвалені ініціативи.

Активісти склали рейтинг депутатів, які найбільше шкодять природі фото 1
інфографіка: «Голка»

Голова «Голки» Ірина Федорів пояснила лідерство Стефанчука насамперед його проєктом нового Цивільного кодексу, який наразі готують до другого читання. За її словами, чотири депутати, які розділили друге місце, за потенційним негативним впливом своїх ініціатив не можуть зрівнятися з цим документом.

Федорів стверджує, що ухвалення нового Цивільного кодексу може фактично обнулити вже сформовану судову практику Верховного Суду. Проєкт викликав значний спротив: петиція проти нього зібрала понад 25 тис. підписів, а народні депутати подали понад 15 тис. поправок. Міністерство юстиції також рекомендувало вилучити дев'яту книгу проєкту, де, за оцінкою природоохоронців, містяться найбільш шкідливі для довкілля норми.

Водночас у «Голці» зазначають, що зміни до чинного Цивільного кодексу розпочалися ще торік із так званого «закону Ігоря Мазепи», який подав народний депутат Ігор Фріс.

Серед найбільш шкідливих законодавчих ініціатив представники організації «Екологія – Право – Людина» також назвали проєкт закону «Про ринок деревини». Виконавча директорка організації Олена Кравченко наголосила, що спроби послабити такий механізм захисту природи, як оцінка впливу на довкілля, з боку парламентарів мають системний характер.

Ще однією ініціативою, яка викликала застереження природоохоронців, став законопроєкт №15431 народного депутата Ігоря Марчука. Його автори антирейтингу називають проєктом про «VIP-сафарі» на диких тварин.

Представники WWF-Україна вважають, що запропоновані зміни до правил ведення мисливського господарства можуть послабити чинні механізми охорони дикої природи. Зокрема, законопроєкт передбачає використання під час полювання окремих технічних засобів та розширює можливості полювання в періоди, важливі для відтворення популяцій тварин.

WWF-Україна закликала Верховну Раду не підтримувати законодавчу ініціативу, а її авторів – відкликати її через можливі ризики для біорізноманіття та видів, які потребують особливої охорони.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про масове «цвітіння» Дніпра та загрози, які воно приховує. Біолог пояснював, що зміна кольору води пов'язана з масовим розмноженням ціанобактерій, для якого сприятливі висока температура води та надлишок поживних речовин. Таке явище може погіршувати якість води та становити небезпеку для водних екосистем.

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Теги: екологія Верховна Рада Україна Руслан Стефанчук парламент Ірина Федорів Олександр Гайду законопроєкт

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