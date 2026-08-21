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Банки заробили понад 108 млрд грн: хто отримав найбільше

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Банки заробили понад 108 млрд грн: хто отримав найбільше
Попри загальне зростання прибутку сектору на 9%, чистий результат ПриватБанку впав майже на третину
фото: glavcom.ua

Половину прибутку банків забрала держава

59 українських банків отримали 54,07 млрд грн чистого прибутку за перше півріччя 2026 року – до сплати податків показник сягав 108,57 млрд грн, що на 9% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот та дані Національного банку України.

Куди пішла половина прибутку

Витрати банків на податок на прибуток цього року сягнули 54,5 млрд грн – це понад половину прибутку до оподаткування. Торік за той самий період показник становив лише 21,99 млрд грн, або 22%. Стрибок пояснюється поверненням підвищеної ставки: Верховна Рада підтримала оподаткування банків за ставкою 50% на 2026 рік – торік вона становила 25%.

Хто заробив найбільше

Основна частина прибутку зосереджена у десяти найбільших банках – 47,68 млрд грн, або 88% усього результату сектору. До топ-10 увійшли три державні банки, п'ять установ з іноземним капіталом і два банки з приватним капіталом.

Найбільше, як і раніше, продемонстрував державний ПриватБанк – 24,56 млрд грн, 45% усього прибутку банківської системи. Втім, це майже на третину менше, ніж рік тому, коли банк показав 34,88 млрд грн – тобто на тлі зростання всього сектору на 9% сам лідер помітно просів. На другому місці – Універсал Банк, на базі якого працює monobank, з результатом 3,85 млрд грн, на третьому – Райффайзен Банк із 3,57 млрд грн.

Банки заробили понад 108 млрд грн: хто отримав найбільше фото 1
інфографіка: Опендатабот

Державні, іноземні, приватні

На п'ять державних банків припало 60% чистого прибутку сектору – 32,46 млрд грн, а витрати цієї групи на податок склали 33,5 млрд грн.

15 банків з іноземним капіталом отримали 11,91 млрд грн, або 22% від загального результату; 13 із них завершили півріччя з прибутком на 11,95 млрд грн, а Правекс Банк і Перехідний банк ЮТЕ Банк завершили його зі збитками на 43 млн грн.

Банки з приватним капіталом заробили 9,7 млрд грн чистого прибутку. Загалом 30 установ групи отримали прибуток на 9,86 млрд грн, а ще дев'ять – збитки на 161,78 млн грн. При цьому 72% прибутку приватної групи забезпечили лише дві установи – той-таки Універсал Банк та ПУМБ із результатом 3,12 млрд грн.

На початку року державних банків було сім, але в лютому НБУ визнав неплатоспроможними Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк. У квітні в Мотор-Банку відкликали ліцензію – зараз триває ліквідація, а Перший інвестиційний придбала європейська фінтех-компанія ZEN.COM, бенефіціаром якої є громадянин Польщі; після докапіталізації банк відновив роботу і тепер належить до установ з приватним капіталом.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2025 року банки заробили 100,06 млрд грн до оподаткування, а чистий прибуток сектору становив 78,07 млрд грн – тоді податок ще не «з'їдав» половину результату.

Теги: Верховна Рада податки банк Приватбанк Нацбанк

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