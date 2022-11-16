Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму

Настоятель демонстративно не молиться за Росію, її воїнів, а також за вбитих на українській землі

Парафіяни храму святої рівноапостольної Марії Магдалини в Мадриді надіслали відкритий лист патріарху Московському Кирилу зі скаргою на «русофобську діяльність» настоятеля Андрія Кордочкіна. Про це «Газеті.Ru» повідомили автори звернення. Лист підписали 156 людей.

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«У такі складні часи православні люди хочуть бути з церквою, але через діяльність протоієрея Андрія Кордочкіна вони почуваються вигнаними з неї настоятелем храму, який постійно ділить парафіян за національно-ідеологічною ознакою. Настоятель демонстративно не молиться за Росію, її воїнів, а також за вбитих на російській землі. Молитва читається лише про загиблих на українській землі. У своїх постах він також розповсюджує інформацію, в якій вина за злочини у Вінниці, Бучі, Харкові покладається на російську армію. Символ СВО позначає як «Z для зомбі», стверджує, що Росія є фашистською державою або перетворюється на неї. Подібна поведінка протоієрея Андрія Кордочкіна ображає не лише нас, парафіян, а й Російську Церкву. В одному з постів Кордочкін навіть написав про Росію «failed state, failed church», – йдеться у листі парафіян РПЦ у Мадриді.

Парафіяни також заявили джерелу, що церква для них «перетворилася на місце страху за особисту безпеку. За їхніми словами, багато хто перестав відвідувати мадридський храм.

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«Ми також побоюємося розколу в церкві та того, що протоієрей своїми діями домагається переходу нашого храму до лона Української православної церкви чи Константинопольського патріархату, оскільки він поширює звернення від представників УПЦ», – розповіли парафіяни храму.

Андрій Кордочкін – один із 286 представників духовенства РФ, які підписали заклик припинити спеціальну військову операцію в Україні. У березневому інтерв'ю DW він розповідав, що понад 18 років служить у храмі, «більшість парафіян якого – українці».

Раніше повідомлялося, що Кирило освятив головний храм Росгвардії. Після освячення він виголосив цинічну промову. Мовляв, Росія зараз стикається з серйозними небезпеками, хоч насправді вона сама їх і створює.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.

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