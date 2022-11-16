Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму
Кордочкін наголошує, що Росія є фашистською державою
фото з відкритих джерел

Настоятель демонстративно не молиться за Росію, її воїнів, а також за вбитих на українській землі

Парафіяни храму святої рівноапостольної Марії Магдалини в Мадриді надіслали відкритий лист патріарху Московському Кирилу зі скаргою на «русофобську діяльність» настоятеля Андрія Кордочкіна. Про це «Газеті.Ru» повідомили автори звернення. Лист підписали 156 людей.

«У такі складні часи православні люди хочуть бути з церквою, але через діяльність протоієрея Андрія Кордочкіна вони почуваються вигнаними з неї настоятелем храму, який постійно ділить парафіян за національно-ідеологічною ознакою. Настоятель демонстративно не молиться за Росію, її воїнів, а також за вбитих на російській землі. Молитва читається лише про загиблих на українській землі. У своїх постах він також розповсюджує інформацію, в якій вина за злочини у Вінниці, Бучі, Харкові покладається на російську армію. Символ СВО позначає як «Z для зомбі», стверджує, що Росія є фашистською державою або перетворюється на неї. Подібна поведінка протоієрея Андрія Кордочкіна ображає не лише нас, парафіян, а й Російську Церкву. В одному з постів Кордочкін навіть написав про Росію «failed state, failed church», – йдеться у листі парафіян РПЦ у Мадриді.

Парафіяни також заявили джерелу, що церква для них «перетворилася на місце страху за особисту безпеку. За їхніми словами, багато хто перестав відвідувати мадридський храм.

«Ми також побоюємося розколу в церкві та того, що протоієрей своїми діями домагається переходу нашого храму до лона Української православної церкви чи Константинопольського патріархату, оскільки він поширює звернення від представників УПЦ», – розповіли парафіяни храму.

Андрій Кордочкін – один із 286 представників духовенства РФ, які підписали заклик припинити спеціальну військову операцію в Україні. У березневому інтерв'ю DW він розповідав, що понад 18 років служить у храмі, «більшість парафіян якого – українці».

Раніше повідомлялося, що Кирило освятив головний храм Росгвардії. Після освячення він виголосив цинічну промову. Мовляв, Росія зараз стикається з серйозними небезпеками, хоч насправді вона сама їх і створює.

Нагадаємо, раніше патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна.

Читайте також: Представники Московської церкви в Україні засвітилися на святкуванні анексії у Кремлі
Теги: Мадрид церква війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онуфрій, Гундяєв та Новинський
Слуги лукавого. Про що бреше Гундяєв
5 вересня, 20:55
В Росії будуть молитися на ювілей Путіна
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна
7 жовтня, 00:55
Кому джихад, кому хрестовий похід, аби тільки російське гарматне м'ясо йшло на смерть
Кадиров, Гундяєв, Дугін. Навіщо Росія заговорила про пекло та сатану (показові відео)
26 жовтня, 14:25

Соціум

Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму
Парафіяни поскаржились Гундяєву на «русофобську діяльність» настоятеля мадридського храму
Справа MH17: завтра суд у Нідерландах винесе вирок 
Справа MH17: завтра суд у Нідерландах винесе вирок 
У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими
У Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети
Удар по Польщі: свіжі фото з місця падіння ракети
Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці
Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці
Росія втекла з Херсона, щоб знищити НАТО. Пропагандисти вигадали нові фейки
Росія втекла з Херсона, щоб знищити НАТО. Пропагандисти вигадали нові фейки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Китай відреагував на ракетний удар по Польщі
159K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
126K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
121K
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних
116K
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
108K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту