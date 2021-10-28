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    У Китаї закрили місто із населенням 4 млн людей через 40 випадків Covid-19

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    Жителі Ланьчжоу зобов'язані залишатися вдома, а в'їзд і виїзд з житлових районів суворо контролюється - У Китаї закрили місто із населенням 4 млн людей через 40 випадків Covid-19

    Жителі Ланьчжоу зобов'язані залишатися вдома, а в'їзд і виїзд з житлових районів суворо контролюється

    Фото: Associated Press

    У китайському місті-мільйоннику оголошено локдаун через 40 випадків Covid-19

    Жителям чотиримільйонного китайського міста Ланьчжоу заборонили полишати свої будинки, крім екстрених випадків через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє «Сіньхуа».

    Міська влада розпорядилася закрити житлові райони в якості боротьби з подальшим поширенням нового Covid-19. Жителі Ланьчжоу зобов'язані залишатися вдома, а в'їзд і виїзд з житлових районів суворо контролюється – це дозволять тільки нужденним у предметах першої необхідності або медичної допомоги.

    У місті тимчасово припинена робота автобусів, залізничного транспорту та таксі. Авіакомпанія Southern Airlines також скасувала всі рейси в це місто з Пекіна, не вказавши дату їх відновлення.

    Ланьчжоу – столиця розташованої на північному заході КНР і межує з Монголією провінції Ганьсу.

    25 жовтня в місті виявили шість нових випадків коронавірусу, а всього від 17 жовтня число хворих тут збільшилося на 39.

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    Теги: Китай коронавірус
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    У Китаї закрили місто із населенням 4 млн людей через 40 випадків Covid-19