Стало відомо, який час доби найкращий для тестування на Covid-19

Учені зі США виявили, що чутливість ПЛР-тестів на Covid-19 залежить від часу доби

Дослідники зі США показали, що проходження тесту на наявність коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ВІД-ПЛР) вдень майже вдвічі ефективніше, ніж уночі. Стаття вчених, в якій вони виділяють найкращий час доби для чутливого тесту ПЛР, опублікована в Journal of Biological Rhythms.

Фахівці з Університету Вандербільта проаналізували дані про більш ніж 86 тисяч ПЛР-тестів, проведених на південному сході США з березня по серпень 2020 року. З'ясувалося, що ймовірність позитивного результату у людей, які пройшли ПЛР-тестування Covid-19 у середині дня – о 14:00 – у 1,7 разу вища порівняно з ніччю.

Результати дослідження підтвердили гіпотезу вчених, за якою активність коронавірусу в організмі залежить від циркадного ритму останнього.

У ході роботи вчені виявили, що вірусовиділення – вивільнення вірусних частинок зараженими клітинами в кров і слиз – також інтенсивніше вдень. Проте, зазначають дослідники, свого піку воно сягає увечері. Крім того, фахівці виявили, що вірусне навантаження – кількість частинок вірусу в організмі – знижується після 20:00.

У людей, які здали ПЛР-тест після цієї позначки, вище за число помилково-негативних результатів, зазначають вчені. У той же час, для підтвердження добового ритму SARS-CoV-2 необхідні подальші дослідження, наголошують фахівці.

Нагадаємо, Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж «дуже високого ризику» для туристів щодо захворювання на коронавірус.

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