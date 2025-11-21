Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ

Китай та Індія є основними покупцями російської сирої нафти

Китайські та індійські банки й нафтопереробні заводи почали дотримуватися санкцій США проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Адміністрація Трампа наклала санкції на компанії «Лукойл» та «Роснєфть» минулого місяця в рамках зусиль з обмеження доходів, які Москва використовує для фінансування своєї майже чотирирічної війни в Україні. Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.

Багато китайських та індійських компаній усвідомлюють важливість санкцій, вони «обережно ставляться до ризиків, визнають важливість відносин із Заходом і рухаються до виконання вимог», зазначив представник Міністерства фінансів США.

Нагадаємо, індійська компанія Reliance Industries повністю припинила імпорт російської сирої нафти для свого нафтопереробного заводу в Джамнагарі, штат Гуджарат, з 20 листопада 2025 року. Рішення було прийняте на тлі посилення міжнародних санкцій, введених США, Великою Британією та Європейським Союзом проти російських нафтових гігантів, зокрема «Роснєфті» та «Лукойла».

Згідно з новими санкціями США, компанії мали до 21 листопада припинити всі операції з російськими нафтовими постачальниками. Водночас Європейський Союз запровадить обмеження на імпорт пального з 21 січня 2026 року, яке стосуватиметься продуктів, отриманих на нафтопереробних заводах, які працювали з російською нафтою.