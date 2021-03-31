Зеленського і Раду хвилюють розбиті двері Офісу президента, а не 300 смертей від Covid-19 щодня

У березні в Україні може бути до 1000 додаткових смертей в день в загальній статистиці. Але владі плювати на це

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407 летальных случаев.

Сегодня МОЗ сообщил про 407 летальных случаев. Это абсолютный максимум с начала пандемии.

А теперь посмотрите на число пациентов в реанимациях и на ШВЛ. К сожалению такое кол-во летальных исходов при таком числе пациентов на госпитализации выглядят закономерным результатом. Я постоянно писал и продолжаю писать что по уровню госпитализаций Украина занимает в лидерах среди Европы. По абсолютным цифрам Украина на 1 месте в Европе. 46 тысяч пациентов в больнице – столько нет ни в одной стране Европы. Но наши деятели не намерены вводить общий локдаун по стране.

Вчера министр кабинета министров Немчинов в телевизоре рассказывал что всеобщий карантин они не введут. Но при этом он почему-то промолчал о том что даже при полном выполнении критериев в двух областях не ввели красные зоны (Ровенская и Черкасская ) тем самым эти потворы нарушили даже постановление собственного Кабмина, в который они входят (речь про Степанова и Немчинова )

От постоянного вранья от чиновников уже просто противно становится. Ляшко рассказывает что система выдержит уровень новый случаев в 24 тыс. Да при таком объеме тестирования у нас никогда не будет 24 тыс. новых случаев. Степанов уже ради пиара в общую статистику включает ИФА-тесты, чего не делает ни одна страна в мире. Их никто не включает в расчет. Более того, он постоянно пишет про 30-40 тыс. Антиген тестов, только статистики по ним НЕТ. ЦГЗУ в своих отчетах дает данные по Антигенам в кол-ве 3-4 тыс. ежедневно. Где эти 30-40 тыс. про которые рапортует Степанов мне не известно.

Повторюсь еще раз. В марте у нас может быть до 1000 добавочных смертей в день по общей статистике. В ноябре уже было 490 и в декабре 550 каждый день. Но им наплевать на это.

Вы думаете может Зеленский сейчас соберет срочную нараду, ВР выразит обеспокоенность? Да фиг там. ВР вчера 237 голосами проголосовала за глубокую озабоченность разбитыми дверями. Я не шучу.

Нардепы поддержали постановление «об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента» во время митинга .

Источник: заседание парламента

Детали: За проект постановления №5295 проголосовали 237 нардепов.

Каждый день по 300 смертей их не волнует. Их волнуют разбитые двери. Циничные потворы. Других слов у меня нет.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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