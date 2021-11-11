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    Думки вголос

    Звернення Зеленського до народу. Дякую, було дуже смішно

    На сьогодні в Україні вже майже 75 тисяч людей померло від Covid-19 - Звернення Зеленського до народу. Дякую, було дуже смішно
    На сьогодні в Україні вже майже 75 тисяч людей померло від Covid-19
    фото: Офіс президента України

    Не минуло й восьми місяців від початку вакцинації, як президент перейшов до серйозних закликів зробити щеплення

    Мовою оригіналу

    Ого, Зеленский наконец-то записал видео посвященное громадной смертности от Ковида и проблемам вакцинации.

    Не прошло и 8 месяцев с начала вакцинации как президент перешел к серьезным призывам вакцинироваться.

    Это прогресс, для этого понадобилось 800 смертей в сутки и полного перегруза больниц. Ну что ж, очень вовремя.

    Про энергетику смешно. Особенно смешно когда он сказал про 2000$ за газ в Европе.

    Про деяких олигархив совсем смешно, пригрозил что у госудаства закончится терпение. Ай как страшно. Это наверно обновленная версия глубокой озабоченности.

    Ахаха 2 телеканала обрели независимость и будут вещать обьективные новости

    Одним словом дякую, дуже дякую, було дуже смішно.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський президент вакцинація коронавірус
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    Звернення Зеленського до народу. Дякую, було дуже смішно