Звернення Зеленського до народу. Дякую, було дуже смішно

На сьогодні в Україні вже майже 75 тисяч людей померло від Covid-19

Не минуло й восьми місяців від початку вакцинації, як президент перейшов до серйозних закликів зробити щеплення

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Ого, Зеленский наконец-то записал видео посвященное громадной смертности от Ковида и проблемам вакцинации.

Не прошло и 8 месяцев с начала вакцинации как президент перешел к серьезным призывам вакцинироваться.

Это прогресс, для этого понадобилось 800 смертей в сутки и полного перегруза больниц. Ну что ж, очень вовремя.

Про энергетику смешно. Особенно смешно когда он сказал про 2000$ за газ в Европе.

Про деяких олигархив совсем смешно, пригрозил что у госудаства закончится терпение. Ай как страшно. Это наверно обновленная версия глубокой озабоченности.

Ахаха 2 телеканала обрели независимость и будут вещать обьективные новости

Одним словом дякую, дуже дякую, було дуже смішно.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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