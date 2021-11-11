Звернення Зеленського до народу. Дякую, було дуже смішно
Не минуло й восьми місяців від початку вакцинації, як президент перейшов до серйозних закликів зробити щеплення
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Ого, Зеленский наконец-то записал видео посвященное громадной смертности от Ковида и проблемам вакцинации.
Не прошло и 8 месяцев с начала вакцинации как президент перешел к серьезным призывам вакцинироваться.
Это прогресс, для этого понадобилось 800 смертей в сутки и полного перегруза больниц. Ну что ж, очень вовремя.
Про энергетику смешно. Особенно смешно когда он сказал про 2000$ за газ в Европе.
Про деяких олигархив совсем смешно, пригрозил что у госудаства закончится терпение. Ай как страшно. Это наверно обновленная версия глубокой озабоченности.
Ахаха 2 телеканала обрели независимость и будут вещать обьективные новости
Одним словом дякую, дуже дякую, було дуже смішно.
Джерело: блог Євген Істребіна