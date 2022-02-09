Нардеп Дмитрук розказав, як його ламали в кабінеті президента

«У кабінеті президента мене попросили голосувати за відставку Разумкова»

Народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому» розповів, що у кабінеті президента при вирішенні питання відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради йому загрожували та змушували бути «командною людиною». За словами нардепа, він завжди відкрито підтримував Разумкова, але поки що для себе не вирішив, чи вступатиме у його майбутню партію.

«Партії Разумкова ще нема, і для мене питання сьогодні прийняти політичне рішення щодо вступу в якусь партію не стоїть. Побувавши в «Слузі народу», я розумію, що ще раз обдурити своїх виборців в Одесі я точно не хочу. Щодо вступу до цього депутатського об’єднання: я – перша людина, яка відкрито підтримала Разумкова як публічно, так і в кабінеті президента», – сказав Дмитрук.

Також Дмитрук розповів, що при ухваленні рішення про відставку Разумкова у кабінеті президента Зеленського перебували перший помічник президента Сергій Шефір, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Нардеп заявив, що його змушували проголосувати за відставку та навіть погрожували.

«Там тоді сиділи Зеленський, Єрмак, Шефір, Корнієнко. Мене попросили голосувати за відставку Разумкова, бо інакше я виставлю себе некомандною людиною і все таке. Були навіть деякі погрози, що таким сміливим бути не вийде. Але я публічно не підтримав його відставку. Після цього Дмитро Олександрович підійшов і запропонував вступити до об’єднання. Не питання – у Верховній Раді їх величезна кількість», – поділився нардеп.

Нагадаємо, Дмитрук після бійки в Одеській міській раді залишив міжфракційне об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика». Бійка сталася на засіданні земельної комісії міськради. Артем Дмитрук зірвав засідання, коли розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби «Аркадія». Учасників комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин назвав «земельною мафією». У поліції кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

Нагадаємо, Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині, представляючи пропрезидентську партію «Слуга народу» та увійшов до складу «монобільшості». Пізніше його виключили з парламентської фракції «слуг».