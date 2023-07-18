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Закон про повернення довоєнних податків. Депутати зробили роз'янення для бізнесу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Закон про повернення довоєнних податків. Депутати зробили роз'янення для бізнесу
Фракції «Європейської Солідарності» вдалося внести кілька принципових поправок і скасувати частину дискримінаційних норм
фото: Європейська солідарність

«Євросолідарність» нагадує: попри драконівські норми закону 8401 планові перевірки підприємців до кінця війни заборонені

Ухвалення законопроєкту 8401 про відновлення довоєнного рівня податків завдає серйозного удару по підприємництву і суперечить формальній логіці, бо війна не закінчена – про це йдеться у заяві фракції «Європейська Солідарність».

Депутати «ЄС» констатують: десятки тисяч підприємців постраждали, втратили засоби виробництва, їхні землі сплюндровано війною та заміновано, їхнє обладнання знищене вибухами ракет та снарядів. Сам бізнес, як і мільйони людей, став ВПО, починаючи з нуля роботу на новому місці.

Ті, хто перебуває на контрольованій території, також зазнали жахливих втрат через війну: падіння попиту на товари та послуги всередині країни, перешкоди для експорту зернових, зменшення кількості кваліфікованих працівників через мобілізацію та вимушену еміграцію. Дивом є те, що таких умовах дехто ще продовжив роботу. Але повернення податків до довоєнного рівня здатне добити економіку остаточно.

Фракції «Європейської Солідарності» вдалося внести кілька принципових поправок і скасувати частину дискримінаційних норм:

  • Продовжено мораторій на проведення планових податкових перевірок до кінця дії воєнного стану. Якщо така перевірка прийде – не пускайте податківців і на поріг, бо їхні дії антизаконні.
  • До завершення воєнного стану встановлено мораторій на перевірки правильності нарахування ЄСВ.
  • Підприємці звільняються від штрафів за порушення застосування РРО з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

У «Євросолідарності» повідомили, що готують проєкт змін до вже прийнятого закону 8401 і будуть вимагати його розгляду монобільшістю.

Теги: Європейська солідарність війна бізнес

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