Закон про повернення довоєнних податків. Депутати зробили роз'янення для бізнесу

«Євросолідарність» нагадує: попри драконівські норми закону 8401 планові перевірки підприємців до кінця війни заборонені

Ухвалення законопроєкту 8401 про відновлення довоєнного рівня податків завдає серйозного удару по підприємництву і суперечить формальній логіці, бо війна не закінчена – про це йдеться у заяві фракції «Європейська Солідарність».

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Депутати «ЄС» констатують: десятки тисяч підприємців постраждали, втратили засоби виробництва, їхні землі сплюндровано війною та заміновано, їхнє обладнання знищене вибухами ракет та снарядів. Сам бізнес, як і мільйони людей, став ВПО, починаючи з нуля роботу на новому місці.

Ті, хто перебуває на контрольованій території, також зазнали жахливих втрат через війну: падіння попиту на товари та послуги всередині країни, перешкоди для експорту зернових, зменшення кількості кваліфікованих працівників через мобілізацію та вимушену еміграцію. Дивом є те, що таких умовах дехто ще продовжив роботу. Але повернення податків до довоєнного рівня здатне добити економіку остаточно.

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Фракції «Європейської Солідарності» вдалося внести кілька принципових поправок і скасувати частину дискримінаційних норм:

Продовжено мораторій на проведення планових податкових перевірок до кінця дії воєнного стану. Якщо така перевірка прийде – не пускайте податківців і на поріг, бо їхні дії антизаконні.

До завершення воєнного стану встановлено мораторій на перевірки правильності нарахування ЄСВ.

Підприємці звільняються від штрафів за порушення застосування РРО з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року.

У «Євросолідарності» повідомили, що готують проєкт змін до вже прийнятого закону 8401 і будуть вимагати його розгляду монобільшістю.