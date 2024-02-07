Еквадор через США може поставити Україні ЗРК «Оса-АКМ» – ЗМІ

Невідомо, в якому стані перебувають ЗРК «Оса-АКМ», що мають бути передані США

Еквадор готується передати Сполученим Штатам Америки шість зенітно-ракетних комплексів «Оса-АКМ», які потім, будуть надані Україні. Про це пишуть Іnfodefensa.com та Militarnyi.

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Угода передбачає передачу Еквадору нових американських систем, моделі та тип яких не розкривається. Крім того, домовленість передбачає навчання, підтримку та постійну технічну допомогу.

В якому стані перебувають ЗРК «Оса-АКМ», що мають бути передані американській стороні, наразі не відомо.

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Загалом на озброєнні Сухопутних військ та Повітряних сил Еквадору стоїть 12 комплексів 9K33 «Оса-АКМ», що були придбані свого часу в Україні.

Раніше з'явилася інформація про домовленість між державами щодо обміну старих радянських зразків озброєння загальною вартістю $200 млн на сучасне обладнання. Угода має бути завершена до кінця січня цього року.

Еквадор залишається активним користувачем озброєння та систем радянського зразка, а також боєприпасів, що були виготовлені за часів СРСР або в РФ.

Йдеться, зокрема, про важке озброєння (серед якого гранатомети РПГ-7 та автоматичні гранатомети АГС-17). Країна також має широкий спектр радянського зенітного озброєння (зенітні кулемети ЗПУ-1/2/4, автоматичні гармати ЗУ-23-2, переносні зенітні комплекси «Ігла» та «Стріла-2»).

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Нагадаємо, влада Еквадору вирішила обміняти стару військову техніку російського та українського виробництва на сучасне озброєння США. Про це повідомив президент країни Даніель Нобоа.

При цьому він не уточнив, про яку саме техніку йдеться. За словами Нобоа, провести обмін планується до кінця січня 2024 року. Застарілу техніку, яку передасть Еквадор, США теоретично зможуть відправити в Україну.