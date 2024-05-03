Головна Київ Новини
search button user button menu button

10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна
фото: Поліція Києва

З автомобіля 49-річного підозрюваного поліцейські вилучили гроші, пістолет, а за місцем проживання – рушницю з набоями та гранати із запалами

Столичні правоохоронці затримали озброєного наркодилера під час продажу 10 кілограмів канабісу. Про це поліція Києва повідомляє на Facebook-сторінці.

У поліції повідомляють, що оптову партію наркотичних засобів зловмисник продав за $31 тис.

«Правоохоронці затримали його під час збуту десяти кілограмів канабісу», – йдеться у повідомленні поліції.

10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві фото 1
фото: Facebook / Поліція Києва

З автомобіля 49-річного підозрюваного поліцейські вилучили гроші, отримані від збуту наркотиків і пістолет, а за місцем його мешкання – рушницю з набоями та дві гранати із запалами.

10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві фото 2
фото: Facebook / Поліція Києва

Порушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Викрили оптового наркодилера слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Читайте також: Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату (фото)
Теги: зброя гроші поліція пістолет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довгоочікуваний законопроєкт про пакет допомоги Україні був ухвалений в Палаті представників 311 голосами
Рішення конгресу США. Що воно насправді означає для нас?
21 квiтня, 11:55
У березні 2022 року Coca-Cola оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку
The Insider: Coca-Cola значно збільшила свій прибуток у Росії за останній рік
6 квiтня, 03:36
У Києві під час комендантської години було затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну
У Києві під час комендантської години було затримано наркодилерів із 15 кг амфетаміну
9 квiтня, 03:20
Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту
Які виплати можуть отримати пенсіонери без страхового стажу
15 квiтня, 17:32
Друга частина «Дюни» Дені Вільньова принесла студії $411,8 млн з-за кордону
Кінокомпанія Warner Bros. встановила новий рекорд у міжнародному прокаті
15 квiтня, 18:11
Очільник держави додав, що небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет
Зеленський: «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу
15 квiтня, 21:05
BAE Systems – найбільший британський виробник зброї
Найбільший британський виробник зброї: в Уельсі на заводі BAE Systems стався вибух
18 квiтня, 02:08
Пакет допомоги від США міститиме ракети Atacms
США можуть відправити допомогу Україні до кінця тижня, в ній будуть Atacms – сенатор
21 квiтня, 20:10
Про підозру повідомили генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам
Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру
1 травня, 13:08

Новини

10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві
10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві
Заблукав, шукаючи нову домівку: у Києві врятували величезного бобра (фото)
Заблукав, шукаючи нову домівку: у Києві врятували величезного бобра (фото)
Кролі та пасхальні яйця: на Співочому полі відзначатимуть Великдень
Кролі та пасхальні яйця: на Співочому полі відзначатимуть Великдень
У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото)
У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото)
Біля столичних ТЦК утворилися кілометрові черги (фото)
Біля столичних ТЦК утворилися кілометрові черги (фото)
Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)
Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
401K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
62K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
53K
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
31K
У родині Андрія Білецького сталося горе
29K
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?
26K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua