10 кілограмів канабісу, гранати та зброя. Правоохоронці затримали наркодилера у Києві

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна

З автомобіля 49-річного підозрюваного поліцейські вилучили гроші, пістолет, а за місцем проживання – рушницю з набоями та гранати із запалами

Столичні правоохоронці затримали озброєного наркодилера під час продажу 10 кілограмів канабісу. Про це поліція Києва повідомляє на Facebook-сторінці.

У поліції повідомляють, що оптову партію наркотичних засобів зловмисник продав за $31 тис.

«Правоохоронці затримали його під час збуту десяти кілограмів канабісу», – йдеться у повідомленні поліції.

фото: Facebook / Поліція Києва

З автомобіля 49-річного підозрюваного поліцейські вилучили гроші, отримані від збуту наркотиків і пістолет, а за місцем його мешкання – рушницю з набоями та дві гранати із запалами.

фото: Facebook / Поліція Києва

Порушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (Незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Викрили оптового наркодилера слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Як повідомляє пресцентр СБУ, затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Щоб не бути викритими правоохоронцями, ділки запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження для охорони периметру підпільних цехів.

Раніше правоохоронці здійснили спецоперацію на території 19 регіонів України, затримали 26 наркодилерів і ліквідували діяльність п’ять нарколабораторій. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.