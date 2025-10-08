Президент і бізнес обговорили відкриття експортних платформ зброї

Йшлося про збільшення кількості розробок та інновацій, а також поштовх для розвитку нових видів зброї

У Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій, що взяли участь у третьому Форумі оборонних індустрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував компаніям і країнам, які вони представляють, за підтримку. «Ми розраховуємо на продовження підтримки України. Я думаю, що для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже $35 млрд», – сказав Зеленський.

Учасники зустрічі запевнили в тому, що вони готові збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї, щоб дати Україні змогу нарощувати свої спроможності та сприяти подальшому розвитку. Представники інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій також озвучили пропозиції, які допоможуть наростити інвестиції. Глава держави запевнив, що всі вони будуть опрацьовані.

Зокрема, йшлося про збільшення кількості розробок та інновацій, а також поштовх для розвитку нових видів зброї. Президент зазначив, що Україна має напрацювання й технології, якими готова ділитися з партнерами, та зацікавлена у спільному виробництві.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами Президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів.

Раніше Зеленський зауважив, що Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Наразі є домовленості зі США, Європою, Близьким Сходом та Африкою.