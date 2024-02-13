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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

«Цар-потяг» окупантів на Донеччині. Що це таке?

glavcom.ua
Росіяни для чогось поставили на окупованих територіях потяг із 2100 вагонів довжиною 30 кілометрів
фото: deepstatemap

На залізницях самої Росії в обороті понад 1,2 мільйона вантажних вагонів усіх типів

По «царь-поїзду» окупантів на Донеччині, за який написав DeepState:

З однієї сторони, тут цілком логічною виглядає версія, що оцю споруду із 2100 вагонів довжиною 30 кілометрів рашисти звели справді як барикаду на випадок прориву механізованих частин ЗСУ.

Бо щось подібне росіяни робили і в 2014 році на Донбасі – просто приварювали крадений рухомий склад до рейок і саме на тих ділянках, де просувались наші війська.

Де були взяті вагони під цю споруду, то уже питання навіть третьорядне.

Бо навіть без поправки на тимчасово окуповані території, на залізницях самої Росії в обороті понад 1,2 мільйона вантажних вагонів усіх типів, тобто було де набрати.

З іншої сторони, давайте подумаємо ось про що. Залізниця Оленівка – Волноваха для рашистів є прифронтовою, тому навряд чи б вони стали цю магістраль взагалі «глушити» зведенням такого «царь-поїзда», якого тепер нікуди з місця не зрушиш.

Більш того – наскільки мені відомо, ця ділянка є взагалі-то двоколійною. Тому логічно припустити, що одну колію займає оцей «царь-поїзд», а по другій і далі курсують ешелони в інтересах армії РФ.

Відповідно, може мати місце і такий варіант – що росіяни звели оцей «царь-потяг» як такий собі гігантський «мангал», як елемент фізичного захисту на випадок нових ударів нашими РСЗВ та артилерією по залізничним комунікаціям на тимчасово окупованому Донбасі.

Бо самі окупанти ще влітку 2023 року регулярно скаржились на те, що по їх залізничним комунікаціям від Мелітополя до Волновахи регулярно «прилітало» від ЗСУ.

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Джерело
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Теги: окуповані території залізниця потяг окупанти

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