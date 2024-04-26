Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Зброя для України. Чекаємо хороших новин з «Рамштайну»

glavcom.ua
Наші військові тримають оборону навіть попри активну роботу російської авіації
фото: ЗСУ

Аналіз ситуації на лінії фронту

Давайте для початку коротко окреслимо по черговій новині про військову допомогу від США – що буквально завтра Білий Дім може оголосити рекордний пакет аж на $6 млрд, але щоправда, це буде зброя, яку треба ще виготовити.

На цю ситуацію варто подивитись так – якщо в цьому пакеті на $6 млрд будуть справді саме ракети до Patriot та F-16, ну і засоби для боротьби з безпілотниками, то це стратегічно потрібна нам річ.

А те, що це буде контракт для американської оборонної промисловості заодно забезпечує те, що це стратегічне підсилення для захисту нашого неба ми отримаємо попри усі можливі політичні нюанси, які відбуваються в США.

Якщо уже продовжувати про зброю для нашого захисту – сьогодні має відбутись чергове засідання у форматі «Рамштайн», де будуть обговорювати стратегічні питання по допомозі Україні, і на цьому тлі з'явились деякі показові новини в західних ЗМІ.

Наприклад – що ЗСУ були вимушені відтягнути від лінії фронту отримані від США танки Abrams. В даному випадку має бути акцент, що це якраз не наші проблеми – американці ще кілька років назад ставили перед собою питання, що їм треба зменшувати масу та збільшувати бойову потужність «Абрамса», ось вони для цього й отримали цілком практичний поштовх.

Ну або також із показового – Греція нам взагалі відмовилась передавати будь-які засоби ППО, натомість Іспанія погодилась передати ракети до Patriot для збиття саме аеродинамічних цілей. Будемо сподіватись, що сьогодні буде таки більше гарних новин про зброю для України після «Рамштайну».

Із того, що наразі відомо за напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Наші бійці продовжують вести важкі оборонні бої за Бердичі та Очеретине.

І тут варто окремо наголосити – кожен день на цьому напрямку, де у російських нападників нема вагомих тактичних успіхів – це насправді перемога Збройних Сил України.

Бахмутський напрямок

Росіяни наразі зосередили основні зусилля на Білогорівці, Кліщіївці та Іванівці.

Куп’янський та Лиманський напрямок

Тут можемо припустити, що росіяни могли вчора піти на масштабний удар по об’єктам «Укрзалізниці» на Сході для того, щоб спробувати ускладнити ЗСУ оборонні дії саме на цих двох напрямках.

Новопавлівський напрямок

Наші військові тримають оборону навіть попри активну роботу російської авіації.

Південь загалом

Поки без особливих змін по оперативній ситуації.

Читайте також: Зеленський пояснив, чого очікує Україна від наступного «Рамштайну»
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фронт танки військові зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні на лінії фронту діє кілька організацій, які займаються пошуком та вивезенням тіл загиблих
Ті, хто шукає тіла і рятує душі загиблих на війні репортаж
9 квiтня, 21:00
З першого дня повномасштабної війни Багдад пішов обороняти Батьківщину у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Пройшов Ірак, Революцію гідності та Донецький аеропорт. Згадаймо Руслана Боровика
5 квiтня, 09:00
США розглядають низку країн для розміщення своїх складів озброєння
США планують розмістити в одній із скандинавських країн великий арсенал зброї – Breaking Defense
5 квiтня, 07:29
Соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури
На Одещині люди у військовій формі викрали підлітка
7 квiтня, 14:19
Аналітик: Щодо наступу в травні-червні, то з огляду на можливості росіян, це неможливо
В очікуванні «великого наступу Путіна». Воєнний експерт розповів, коли і де він може розпочатися
7 квiтня, 19:46
Окупанти залучили найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр
ISW: РФ не зможе швидко захопити Часів Яр, поки українські війська мають необхідну техніку
14 квiтня, 05:31
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 31 атаку окупантів – Генштаб
20 квiтня, 07:32
Британія до 2025 року планує виготовити 148 нових танків Challenger 3
Велика Британія запустила виробництво нового танка Challenger 3
21 квiтня, 05:48
Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.
Авіація вдарила по 11 районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
Вчора, 07:36

Іван Киричевський

Зброя для України. Чекаємо хороших новин з «Рамштайну»
Зброя для України. Чекаємо хороших новин з «Рамштайну»
«Великий наступ» росіян. Окупанти несуть суттєві втрати по артилерії
«Великий наступ» росіян. Окупанти несуть суттєві втрати по артилерії
Сили оборони України добили залишки російського імператорського флоту
Сили оборони України добили залишки російського імператорського флоту
Перший тиждень російського «великого наступу»
Перший тиждень російського «великого наступу»
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
Мобілізація в Росії. Кремль запускає «агітаційні поїзди»
Мобілізація в Росії. Кремль запускає «агітаційні поїзди»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
68K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
23K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
22K
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
9125
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля
6786
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони

Новини

Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня
Сьогодні, 05:49
26 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua