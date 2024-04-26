Зброя для України. Чекаємо хороших новин з «Рамштайну»

Аналіз ситуації на лінії фронту

Давайте для початку коротко окреслимо по черговій новині про військову допомогу від США – що буквально завтра Білий Дім може оголосити рекордний пакет аж на $6 млрд, але щоправда, це буде зброя, яку треба ще виготовити.

На цю ситуацію варто подивитись так – якщо в цьому пакеті на $6 млрд будуть справді саме ракети до Patriot та F-16, ну і засоби для боротьби з безпілотниками, то це стратегічно потрібна нам річ.

А те, що це буде контракт для американської оборонної промисловості заодно забезпечує те, що це стратегічне підсилення для захисту нашого неба ми отримаємо попри усі можливі політичні нюанси, які відбуваються в США.

Якщо уже продовжувати про зброю для нашого захисту – сьогодні має відбутись чергове засідання у форматі «Рамштайн», де будуть обговорювати стратегічні питання по допомозі Україні, і на цьому тлі з'явились деякі показові новини в західних ЗМІ.

Наприклад – що ЗСУ були вимушені відтягнути від лінії фронту отримані від США танки Abrams. В даному випадку має бути акцент, що це якраз не наші проблеми – американці ще кілька років назад ставили перед собою питання, що їм треба зменшувати масу та збільшувати бойову потужність «Абрамса», ось вони для цього й отримали цілком практичний поштовх.

Ну або також із показового – Греція нам взагалі відмовилась передавати будь-які засоби ППО, натомість Іспанія погодилась передати ракети до Patriot для збиття саме аеродинамічних цілей. Будемо сподіватись, що сьогодні буде таки більше гарних новин про зброю для України після «Рамштайну».

Із того, що наразі відомо за напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Наші бійці продовжують вести важкі оборонні бої за Бердичі та Очеретине.

І тут варто окремо наголосити – кожен день на цьому напрямку, де у російських нападників нема вагомих тактичних успіхів – це насправді перемога Збройних Сил України.

Бахмутський напрямок

Росіяни наразі зосередили основні зусилля на Білогорівці, Кліщіївці та Іванівці.

Куп’янський та Лиманський напрямок

Тут можемо припустити, що росіяни могли вчора піти на масштабний удар по об’єктам «Укрзалізниці» на Сході для того, щоб спробувати ускладнити ЗСУ оборонні дії саме на цих двох напрямках.

Новопавлівський напрямок

Наші військові тримають оборону навіть попри активну роботу російської авіації.

Південь загалом

Поки без особливих змін по оперативній ситуації.