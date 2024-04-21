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Велика Британія запустила виробництво нового танка Challenger 3

Наталія Порощук
glavcom.ua
Велика Британія запустила виробництво нового танка Challenger 3
Британія до 2025 року планує виготовити 148 нових танків Challenger 3
фото: The British Army

Серед особливостей нового танка Challenger 3 є нова 120-мм гладкоствольна гармата для використання «найсучасніших боєприпасів»

Велика Британія налагодила серійне виробництво танка Challenger 3, який називають «найсмертоноснішим» в історії країни. Про це повідомляє міністр оборони країни Грант Шаппс.

На військовому заводі у Телфорді уже до 2025 року планують виготовити 148 нових танків Challenger 3. Раніше планувалося, що випуск нового танка відбудеться у 2027 році, але через війну в Україні строки довелося змістити.

«Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найсмертоноснішим в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни», – зазначив Грант Шаппс.

Серед особливостей нового танка Challenger 3:

  • нова 120-мм гладкоствольна гармата для використання «найсучасніших боєприпасів»;
  • новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості цілевказівки вдень і вночі;
  • нове рішення для броні;
  • система активного захисту;
  • башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;
  • значно покращена рухливість завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.

Challenger 2 є попередником танка, одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Його головне озброєнням є 120-мм нарізна гармата L30A1, яка використовує  неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки. Тому Challenger 2 потребує спеціальних боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст пише, що більша частина військового фонду для України в розмірі £900 млн яким керує Міністерство оборони Великої Британії, не використано через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

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Теги: Велика Британія танки зброя

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