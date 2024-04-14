ISW: РФ не зможе швидко захопити Часів Яр, поки українські війська мають необхідну техніку

Здатність РФ використати оперативне значення Часового Яру багато в чому залежить від того, чи нададуть США допомогу Україні

Російські війська залучили свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Однак вони, ймовірно, не зможуть швидко захопити Часів Яр і, швидше за все, їм буде важко використати його оперативне значення, поки українські війська матимуть техніку, необхідну для утримання своїх позицій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські тактичні успіхи на схід від Часового Яру не створили умови оточення населеного пункту. В інституті вивчення війни вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж продовжити оточення населеного пункту, що може вимагати додаткових і боєздатних частин.

Кадри, які ISW не буде показувати або описувати більш детально зараз, для збереження оперативної безпеки України, показують, що українські війська встановили значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російським силам, ймовірно, буде важко швидко прорвати цю оборону в їхньому поточному темпі наступу в цьому районі, поки українські сили мають боєприпаси, необхідні для опору.

Російським військам, ймовірно, доведеться пробиватися безпосередньо через місто або зробити вузький тактичний маневр, який змусить російські війська боротися зі зміцненнями Часового Яру, піднесеними українськими позиціями та перешкодою у вигляді каналу Сіверський-Донець-Донбас.

Зазначається, що можливе захоплення Росією Часового Яру не дозволяє російським силам провести успішну операцію для загрози Костянтинівці та Дружківці, і російським силам, ймовірно, потрібно встановити інші оперативні умови.

Українські війська продемонстрували свою здатність відбивати інтенсивні атаки російської механізованої техніки та послаблювати російську логістику, коли вони добре забезпечені, та здатність Росії використовувати оперативне значення Часового Яру, ймовірно, багато в чому залежить від того, чи відновлять США допомогу Україні.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі.