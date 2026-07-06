«Ми повинні давати нове життя»: як війна змінила вагітність і пологи в Україні
Материнська смертність зросла більш ніж на третину, а кількість пологів в Україні скоротилася вдвічі
Торік в Україні народилося понад 168 тисяч дітей – майже вдвічі менше, ніж 274 тисячі у 2021 році, до повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» з посиланням на The New York Times, яке поспілкувалося з понад 40 вагітними жінками у восьми містах країни.
Зруйновані пологові й підземні палати
За даними ООН, станом на грудень 2025 року понад 80 пологових і неонатальних відділень в Україні були пошкоджені або зруйновані – у деяких містах пологових будинків не лишилося взагалі. Частину операційних і палат перенесли під землю, а ООН допомагає прифронтовим лікарням облаштовувати бомбосховища під пологові зали.
Материнська смертність в Україні за 2023–2024 роки – останні роки, за які є повна статистика, – зросла більш ніж на третину. В ООН пов'язують це зі стресом, обстрілами медзакладів і вимушеним переселенням.
Інна Славгородська, 38 років, у перші дні вторгнення виїхала з рідного Харкова до Німеччини вагітною і втратила дитину на п'ятому місяці. Вона повернулася до Харкова, з околиць якого на той час українські військові відкинули російські сили, й завагітніла знову: у січні народила здорову дитину шляхом кесаревого розтину, а наступного дня російський дрон влучив у лікарню, де вона відновлювалася після пологів.
Стрес обертається передчасними пологами
Українські лікарі фіксують зростання кількості передчасних пологів і викиднів, хоча загальнонаціональної статистики немає – дані ведуть окремі лікарні. У Клінічному перинатальному центрі Пресвятої Богородиці в прифронтових Сумах частка передчасних пологів зросла з 2,9% у 2021 році до 5,5% торік.
Директорка Харківського обласного клінічного перинатального центру Нана Пасієшвілі пояснює це поєднанням стресу, обстрілів, тривог, безсоння і підвищеного тиску – а він, своєю чергою, може провокувати передчасне відшарування плаценти. У Запоріжжі лікарі також повідомляють про більше випадків жовтяниці, недостатньої ваги та запалень у новонароджених.
Кесаревий розтин у прифронтових містах став звичнішою практикою: лікарі намагаються прийняти пологи саме під час коротких затишшів між обстрілами, щоб не ризикувати затяжними пологами під вогнем.
Вагітність на передовій
Особливо складно доводиться вагітним у лавах Збройних сил України, де служить близько 70 тисяч жінок: військова форма не розрахована на вагітний живіт, а військові медики рідко мають підготовку для дородового нагляду.
Медикиня Ірина Долгополова евакуйовувала поранених на одній із найнебезпечніших ділянок фронту під ворожими дронами аж до сьомого місяця вагітності. У січні вона народила здорову доньку. Разом із чоловіком, який теж служить, вона вирішила народити ще одну дитину попри війну – бо, за її словами, попри все треба давати нове життя.
Нагадаємо, Інститут демографії НАН України вже пояснював, чому падіння народжуваності в Україні має не лише воєнні, а й давніші структурні причини.
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