«Немає жодного недосяжного НПЗ». Зеленський підбив підсумки далекобійних ударів

Президент заявив, що українські безпілотники вже можуть уражати всі російські нафтопереробні заводи, а цього тижня під ударами опинилися об'єкти від Сибіру до Московського регіону

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня далекобійних ударів по російських військових та енергетичних об'єктах.

За його словами, українські безпілотники вперше уразили нафтопереробний завод в Омську, а тепер для української зброї не залишилося недосяжних російських НПЗ, пише «Главком».

«За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських об'єктах, які працюють на цю війну», – написав Зеленський.

Президент зазначив, що українські дрони подолали майже 2,5 тис. км. «Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, цього тижня українські сили також завдали ударів по нафтовій інфраструктурі в Саратовській, Ростовській, Тверській, Ставропольській областях, Краснодарському краї, Татарстані та Башкортостані.

Крім того, були уражені військовий аеродром у Воронезькій області та стратегічне підприємство у Твері. Також українські безпілотники працювали по цілях у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах. «Наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко. Дякую усім залученим підрозділам за влучність!» – підсумував президент.

Червень 2026 року загалом став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: за підрахунками аналітиків, під атаки потрапило щонайменше 15 нафтових об'єктів по всій території Росії – від Криму до Сибіру. Систематичні удари вже призвели до нормування бензину у понад десяти регіонах РФ.