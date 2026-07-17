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Віцепремʼєрка Бережна приховала декларацію. «Главком» дізнався пікантну деталь

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Віцепремʼєрка Бережна приховала декларацію. «Главком» дізнався пікантну деталь
Тетяна Бережна – поєднує посади віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики та міністра культури України з жовтня 2025 року
фото: nfront.org.ua

Інформація про статки і доходи високопосадовиці зникла з публічного доступу у 2025 році

Декларація віцепрем’єрки з гуманітарної політики–міністра культури Тетяни Бережної, яку 16 липня Верховна Рада перепризначила на займану посаду, відсутня у загальному доступі на сайті НАЗК. Про це йдеться у статті «Главкома» «Кабмін без Федорова. Хто увійшов до нового уряду. Досьє на усіх міністрів».

Як з’ясував «Главком», декларацію Бережної вилучено з публічного доступу з 2025 року, коли вона ще працювала заступницею міністра економіки. Підстава – член її сім'ї є військовослужбовцем.

За даними джерел видання в уряді, з відповідним зверненням про засекречення декларації Бережної могла звертатися до НАЗК тодішня міністерка економіки і нещодавно звільнена прем’єр Юлія Свириденко.

Разом із тим, про особисте життя Тетяни Бережної з відкритих джерел відомо небагато. Як писали ЗМІ, в декларації за 2022 рік було вказано Тараса Доронюка як особу, з яким Бережна спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Тоді ж посадовиця задекларувала доходи у 640 тис. грн в Мінекономіки та ще 570 тис. грн в адвокатському об’єднанні «Василь Кисіль та партнери».

У 2022 році Доронюк заробив від підприємницької діяльності понад 1,8 млн грн. Окремо Бережна та Доронюк скористалася єПідримкою на суму 6,5 тис. грн кожен.

Ресурс Sahaidachnyi Security Center називає Тараса Доронюка експертом у сфері публічної політики та аналітики з фокусом на оборонну сферу. Зазначається, що наразі він є частиною команди Офісу підтримки змін Міноборони України, відповідає за «створення консультаційної структури та керує портфелем проєктів, включаючи розробку аналітичного центру, інтеграцію нових бойових спроможностей та іншими проєктами».

Також відомо, що раніш Доронюк був одружений з народною депутаткою України Інною Совсун, з якою має спільного сина Мартина. Навесні 2021 року пара розлучилася. У грудні 2025 року Тетяна Бережна народила доньку.

«Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сім’ю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні!» – написала вона на своїй сторінці у Facebook. Втім, на сторінці відсутня особиста інформація та майже відсутні особисті фото – суто професійна інформація.

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Теги: війна гроші декларація уряд

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