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Дрони влаштували вогняне фаєр-шоу на НПЗ «Роснєфті» у Саратові

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Дрони влаштували вогняне фаєр-шоу на НПЗ «Роснєфті» у Саратові
Вибухи та пожежа на НПЗ у Саратові
Фото: МЧС РФ

Масштабне заграва на Саратовському НПЗ загрожує залишити загарбників без пального на фронті

У ніч на 8 липня Росію знову сколихнула потужна «бавовна». Так, у місті Саратов прогриміла серія гучних вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу (НПЗ). Як пише «Главком» , перші кадри нічних ударів безпілотників по стратегічному об'єкту почали публікувати профільні OSINT-канали.

За повідомленнями очевидців, під ударом опинилося підприємство, що належить державній компанії «Роснєфть» та є одним із ключових нафтопереробних заводів Поволжя.

Атака відбулася посеред ночі та застала місцеву ППО зненацька. На численних відеороликах, які миттєво поширилися соцмережами, чітко чутно характерні звуки прольоту БпЛА, а за ними – гучні вибухи. На кадрах видно, як після прильотів над заводом здіймається густий чорний дим та потужне заграва від вогню.

При цьому приблизно о 02:14 губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін заявляв, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування дронів.

"Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", - написав він у соцмережах.

Через атаку федеральне агентство «Росавіація» було змушене терміново запровадити план «Килим» та обмежити роботу міжнародного аеропорту в Саратові.

На момент публікації матеріалу офіційних підтверджень успішного ураження від українського військового командування (Генштабу чи ГУР) або ж від представників російського режиму не надходило, що є звичною практикою для подібних спецоперацій у глибокому тилу РФ.

Чим особливий Саратовський НПЗ та чому це сильний удар по РФ

Саратовський нафтопереробний завод – це не просто цивільне підприємство, а легітимна військова ціль. Він вважається одним із ключових нафтопереробних об'єктів усього Поволжя. Його стратегічне значення для країни-агресорки важко переоцінити:

  • завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів. Саме це паливо ворог масово використовує «у тому числі і для забезпечення військової логістики російської армії», яка веде загарбницьку війну проти України;
  • переробна спроможність цього нафтогіганта становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік;
  • Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки у Росії.

Нагадаємо, в червні у Ростовській області РФ безпілотники атакували нафтопереробний завод у прикордонному Гуковому, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. На тлі масованого нальоту дронів російська влада запровадила план «Ковер» і тимчасово обмежила роботу аеропортів Москви та кількох регіонів. 

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Теги: росія пожежа вибух

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