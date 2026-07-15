Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія викликала російського посла через кібератаки

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
фото з відкритих джерел

Кіберкампанія Росії була спрямована щонайменше проти десяти європейських країн

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як низка європейських країн звинуватила Москву у масштабній кіберкампанії проти держав ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на національного телерадіомовника Фінляндії Yle.

«Фінляндія засуджує зловмисну ​​кібердіяльність та зловживання кіберпростором з боку Росії. Сьогодні я викликала на співбесіду посла Російської Федерації», – повідомляє у соцмережі X міністр закордонних справ Фінляндії  Еліна Валтонен.

13 липня поліція безпеки та військова розвідка Фінляндії у спільній заяві попередили про кібершпигунство з боку ФСБ Росії.

«Кіберактивність ФСБ має дуже довгостроковий характер і спрямована на різні сфери критичної інфраструктури, такі як енергетичний сектор та оборонна промисловість. Цілі вибираються частично опортуністично, залежно від того, куди кіберсуб'єктам ФСБ вдається проникнути», – йдеться у заяві поліції безпеки Фінляндії (Supo).

Того ж дня про виклик російських послів також повідомили Франція, Велика Британія та Німеччина після заяв про причетність Росії до масштабної кіберкампанії проти європейських країн.

«Сьогодні ми засуджуємо 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), який контролює декілька груп кіберзагроз, включаючи Turla. Протягом багатьох років ФСБ проводитиме широкий спектр дедалі серйозніших кібератак, спрямованих на ЄС, його держави-члени та міжнародних партнерів, включаючи Україну. Ці атаки включають проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед цілей були Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія», – йдеться у повідомленні  Європейської Ради.

Нагадаємо, 13 липня Європейський Союз впровадив санкції проти представників російської розвідувальної мережі, яку пов'язує з багаторічними кампаніями кібершпигунства та саботажу. У Брюсселі заявили, що за діяльністю хакерської групи Turla стояло підрозділ ФСБ, який здійснював кібератаки проти країн ЄС та України щонайменше з 2010 року.

Читайте також:

Теги: кібербезпека кібератака росія Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки чергового обстрілу Києва російською балістикою, 6 липня 2026 рік
Війна наша, але вона може стати світовою. Що задумав Кремль
6 липня, 09:55
Путін та Трамп зустрілися в Анкориджі у серпні 2025 року
«Дух Анкориджа» вмер. Як Кремль хотів виграти за столом те, чого не здобув на війні
30 червня, 18:28
Класичні десантні операції ще не втратили своєї актуальності
Росія активно укріплює Крим через можливий десант України – Військово-морські сили
18 червня, 08:32
Президент Франції висловився про нові кроки проти Росії
Макрон назвав одне із ключових завдань саміту «Великої сімки»
15 червня, 18:16
Саміт G7, авіакатастрофа на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
Саміт G7, авіакатастрофа на Хмельниччині. Головне за 16 червня 2026
16 червня, 21:36
РФ закриває залізничні пункти пропуску тимчасово
РФ закриває залізничне сполучення на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією
30 червня, 23:37
Адам Лішка (ліворуч) був учасником пропагандистської акції
Гравець збірної Словаччини з хокею потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
1 липня, 10:19
Попереду в Уляни Ворони було ціле життя, а також шанс прославити рідне місто й Україну на спортивній арені
Росія вбила 13-річну легкоатлетку Уляну Ворону
12 липня, 17:46
Трамп оцінив шанси на запровадження «пекельних санкцій» проти Росії
Трамп відповів, чи підтримає нові масштабні санкції проти Росії
Вчора, 20:47

Соціум

У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів
У Литві фіксуються колосальні черги біля комісаріатів
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
Фінляндія викликала російського посла через кібератаки
Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти
Зібралися тікати з Росії? У Москві виник ажіотаж на закордонні паспорти
Під Саратовом спалахнула військова академія РФ
Під Саратовом спалахнула військова академія РФ
Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
Зеленський попередив, що зробить Путін у разі поразки
Росія знайшла новий спосіб обходити санкції – ГУР
Росія знайшла новий спосіб обходити санкції – ГУР

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
172K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
53K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua