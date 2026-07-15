Фінляндія викликала російського посла через кібератаки

Кіберкампанія Росії була спрямована щонайменше проти десяти європейських країн

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало посла Росії після того, як низка європейських країн звинуватила Москву у масштабній кіберкампанії проти держав ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на національного телерадіомовника Фінляндії Yle.

«Фінляндія засуджує зловмисну ​​кібердіяльність та зловживання кіберпростором з боку Росії. Сьогодні я викликала на співбесіду посла Російської Федерації», – повідомляє у соцмережі X міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

13 липня поліція безпеки та військова розвідка Фінляндії у спільній заяві попередили про кібершпигунство з боку ФСБ Росії.

«Кіберактивність ФСБ має дуже довгостроковий характер і спрямована на різні сфери критичної інфраструктури, такі як енергетичний сектор та оборонна промисловість. Цілі вибираються частично опортуністично, залежно від того, куди кіберсуб'єктам ФСБ вдається проникнути», – йдеться у заяві поліції безпеки Фінляндії (Supo).

Того ж дня про виклик російських послів також повідомили Франція, Велика Британія та Німеччина після заяв про причетність Росії до масштабної кіберкампанії проти європейських країн.

«Сьогодні ми засуджуємо 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), який контролює декілька груп кіберзагроз, включаючи Turla. Протягом багатьох років ФСБ проводитиме широкий спектр дедалі серйозніших кібератак, спрямованих на ЄС, його держави-члени та міжнародних партнерів, включаючи Україну. Ці атаки включають проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед цілей були Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія», – йдеться у повідомленні Європейської Ради.

Нагадаємо, 13 липня Європейський Союз впровадив санкції проти представників російської розвідувальної мережі, яку пов'язує з багаторічними кампаніями кібершпигунства та саботажу. У Брюсселі заявили, що за діяльністю хакерської групи Turla стояло підрозділ ФСБ, який здійснював кібератаки проти країн ЄС та України щонайменше з 2010 року.