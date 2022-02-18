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    Путін взяв у заручники світовий правопорядок

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    •  glavcom.ua
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    Для Кремля немає нічого страшного в роздмухуванні війни - Путін взяв у заручники світовий правопорядок
    Для Кремля немає нічого страшного в роздмухуванні війни
    фото з відкритих джерел

    Світ опинився на межі неконтрольованого хаосу

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    Сегодня речь идет не только об Украине, не только о том, удастся ли Путину откусить еще один кусок украинской территории.

    Сегодня речь идет о полном коллапсе всей системы безопасности и международного сотрудничества, которая выстраивалась начиная с конца Второй мировой войны.

    Мы оказались на рубеже, за которым могут начаться события совершенно неконтролируемые и непредсказуемые. Поэтому вопрос Украины, что произойдет сейчас в этом регионе, будет иметь самые далекоидущие последствия, которые отзовутся эхом во всех уголках планеты.

    В заложниках оказался весь международный правопорядок, который поддерживал мир, по крайне мере, на территории Европы.

    В этом и заключается сверхзадача Путина – денонсировать этот миропорядок, потому что совершенно очевидно, что мир вступил в полосу новых взаимоотношений

    Это раньше мог быть железный занавес – с одной стороны свободный мир, с другой стороны – мир несвободный. Сейчас «занавес» может существовать только на бумаге, поскольку при средствах современной коммуникации спрятаться невозможно. И у режимов диктаторских, режимов тоталитарных, режимов террористических, у них нет возможности прятаться за этим железным занавесом и изолировать своих граждан от информационного потока.

    Остается только один вариант – переходить в активное наступление и требовать от свободной части мира права на беспредел и совершение преступлений.

    Как минимум на своей территории, но Путину нужно гораздо больше. И именно это сейчас происходит с Украиной. Суверенитет Украины является для российского диктатора очень важной разменной монетой в его геополитической игре и в его желании заставить

    Запад капитулировать и признать право всех диктаторов и террористов вершить судьбы людей не только на своей территории, но и на той территории, которую они сочтут подходящей для своих устремлений.

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    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін політика заручники безпека
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    Путін взяв у заручники світовий правопорядок