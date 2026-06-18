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Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Європа вже здатна впливати на Трампа: чому Україна стала ключем до її майбутнього

glavcom.ua
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Після G7 настав час великої Європи

Саміт G7 в Евіані (Франція) продемонстрував спроможність Європи виступати єдиним фронтом і ефективно впливати на зовнішню політику Вашингтона. Завдяки консолідованій позиції європейських лідерів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був змушений пом’якшити свій жорсткий курс щодо України та прислухатися до спільного європейського голосу.

Для об’єднаної Європи це важливо й тому, що недавні візити до Сі Цзіньпіна в Пекін президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Путіна продемонстрували, що Китай, відчув себе центром світової сили. Адже тепер в Пекіні переконані, що вони вже не друга в світі супердержава, а розділяють разом в Америкою перше і друге місця.

За такого розкладу сил Пекін виносить за дужки не тільки деградуючу Росію, але також  й об’єднану Європу, ставлячи її в системі своїх політичних пріоритетів на рівень з Російською Федерацією.

Наявний тектонічний геополітичний зсув показує, що Сі Цзіньпін і його оточення критично недооцінюють Європейський Союз та сам Європейський континент. Хоча це геополітичне рівняння вирішується однозначно: Євросоюз і Україна в його складі – це потужна наддержава. А без України Європейський Союз приречений залишатися в тіні Сполучених Штатів та Китаю.

Настав час Євросоюзу серйозно поставитися до цього питання: Україна член ЄС та європейського відповідника НАТО – об’єднання спроможне протистояти економічно та політично Китаю, Російській Федерації, чи Сполученим Штатам. У випадку, якщо Україна залишатиметься й надалі поза об’єднаною Європою, то це призведе не тільки до критичного послаблення ролі Європейського Союзу у світовій геополітиці, а також стане причиною неминучого перетворення самого континенту на зону постійної нестабільності.

Очевидно, що в сучасному світі геополітична конфігурація переживає суттєві зміни. Зростання впливу Китаю, системна деградація Російської Федерації та ізоляціоністська трансформація Сполучених Штатів формують нову систему глобальної полярності.

Та Китай, демонструючи амбіції щодо утвердження свого статусу центру світової сили, водночас недооцінює потенціал Європейського Союзу. Що створює парадоксальну ситуацію, коли об’єднана Європа володіє всіма ресурсами, необхідними для формування наддержавного потенціалу, однак дефіцит політичної волі та стратегічні розбіжності поки що стримують цей процес.

І це відбувається тоді, коли економічна міць Євросоюзу ставить його у категорію глобальних гравців. Європейський континент концентрує найбільший у світі ринок споживчих товарів, високотехнологічну промисловість, інноваційний потенціал та фінансові ресурси, що в сумі створюють унікальний економічний капітал.

Водночас, економічна міць Європи розпорошена серед окремих національних економік, що часто мають різні пріоритети та внутрішні політичні суперечності. Ця дезінтеграція стратегічних інтересів перешкоджає формуванню узгодженої зовнішньої політики, яка могла б бути ознакою справжньої наддержави.

Крім того, політична структура Європейського Союзу як наднаціональної організації створює додаткові обмеження. На відміну від Китаю або США, де центральна влада здатна концентрувати ресурси та ухвалювати рішення швидко і без значних компромісів, ЄС змушений працювати через складний механізм консенсусу, враховуючи позиції 27 держав-членів із різними історичними, культурними та економічними пріоритетами. Цей механізм, хоча й ефективний у забезпеченні стабільності та співпраці, водночас суттєво гальмує процеси мобілізації сил у відповідь на глобальні виклики.

Військовий потенціал та безпека Євросоюзу також потребують постійної уваги. Попри наявність потужних національних армій у країнах Європейського Союзу, їхня інтеграція у єдину оборонну систему, як на рівні НАТО, так і в межах власних структур ЄС, усе ще залишається незавершеною.

В цій ситуації безпосередня участь України здатна стати стратегічним чинником зміцнення оборонного потенціалу Європи. Адже велика територія, чисельність населення та військово-технічний потенціал України могли б значно підсилити колективну безпеку Європи. Відсутність України у політичному та оборонному просторі Євросоюзу залишає континент уразливим перед зовнішніми впливами та створює великий вакуум безпеки.

Що не лише підриває стабільність Східної Європи, а загрожує внутрішній цілісності всього Європейського Союзу. Без інтеграції України європейська архітектура безпеки залишається незавершеною та вразливою.

Не менш важливою для Європи є ідеологічно-політична узгодженість. В умовах глобального суперництва  за цінності та моделі розвитку, Китай демонструє здатність формувати власну агресивну стратегію, одночасно відкидаючи Європу на периферію світового політичного процесу.

Європейський Союз, хоча й пропагує універсальні цінності демократії, верховенства права та прав людини, часто виявляє інституційну інертність у їх практичному втіленні на глобальній арені. Це створює дисбаланс між економічним потенціалом та реальною політичною вагою, що стримує Європу від спроб конкурувати з Сполученими Штатами чи Китаєм на рівних умовах.

Особливу роль у цьому процесі відіграє питання інтеграції України. Включення України в Європейський Союз означає не лише економічне та демографічне підсилення, це і стратегічне розширення впливу ЄС у Східній Європі та Чорноморському регіоні.

Україна стає своєрідним «мостом» між Європою та пострадянським простором, здатним стабілізувати регіон та зміцнити позиції Євросоюзу у глобальній політиці. Без України Європейський Союз ризикує залишитися силою другого плану, обмеженою внутрішніми суперечностями та геополітичними комплексами.

Загалом, незважаючи на наявність ресурсного, економічного та демографічного потенціалу, Європа свідомо стримує себе від декларування наміру стати наддержавою. Це пов’язано як із структурними обмеженнями внутрішньої організації, так і з традиційним європейським прагненням до консенсусу та уникання конфронтації.

Однак у контексті сучасних глобальних трансформацій, коли Китай дедалі впевненіше претендує на світове лідерство, а Росія демонструє агресивну експансію, Європі варто переосмислити своє стратегічне позиціонування.

Лише об’єднана Європа разом із Україною може стати повноцінною наддержавою, здатною економічно, політично та військово протистояти сучасним центрам сили та формувати власну глобальну стратегію.

Відсутність такого підходу прирікає Європейський континент на роль периферійного гравця у світовій геополітиці. Бо  Україна поза інтеграцією до Євросоюзу означає не тільки втрату його потенціалу, це і системна небезпека стабільності всього європейського простору.

Наразі питання перетворення Європейського Союзу на наддержаву – це не лише політичне, економічне або військове завдання. Це глибинна стратегічна реформа, яка передбачає внутрішню політичну консолідацію, швидку інтеграцію України, посилення оборонних спроможностей та створення здатності ЄС діяти як єдина геополітична потужна сила.

Перетворення Європейського Союзу на повноцінну наддержаву є не просто лінійним розширенням його наявних інституцій, а фундаментальним зрушенням, що вимагає докорінних змін на користь переходу від моделі узгодженого міжурядового співробітництва до наднаціонального управління з єдиним політичним, економічним і безпековим центром.

Очевидно, що цей процес вимагає відмови від принципу одностайності (права вето) у ключових рішеннях Ради ЄС на користь кваліфікованої більшості. Також необхідне створення повноцінних Збройних європейських сил замість окремих національних контингентів, формування єдиної дипломатичної служби зі значно ширшими повноваженнями, інтеграція податкових систем, завершення повної розбудови банківського союзу та надання Європейській комісії повноважень повноцінного уряду, який підзвітний Європейському парламенту.

Глибока інституційна трансформація країн Європейського континенту забезпечить стабільність об’єднання з огляду на глобальні світові виклики. Подібні кроки здатні перетворити європейський проект на реальну наддержаву, здатну захищати свої інтереси, цінності та геополітичну суб’єктність на міжнародній арені на рівні з іншими світовими гравцями.  

Справжня геополітична суб’єктність Євросоюзу в сучасній багатополярній архітектурі світу не може спиратися виключно на регуляторну чи економічну потужність. Вона безальтернативно потребує переходу до єдиного оборонного та політичного командування, здатного до миттєвої стратегічної проекції сили.

З огляду на це прискорена інтеграція України виступає не гуманітарним чи суто розширювальним проектом, а критичною геостратегічною необхідністю, яка радикально зміщує безпековий центр тяжіння континенту, гартує нову європейську ідентичність та забезпечує ЄС необхідним мілітарним інструментарієм і стратегічною силою для стримування системних ревізіоністських загроз від тоталітарних держав.

Безумовно, що історична життєздатність оновленого Євросоюзу як глобального полюса сили залежить від його здатності подолати внутрішній параліч прийняття рішень, замінивши консенсусну дипломатію жорстким геополітичним прагматизмом. Трансформувавши колосальний нормативний капітал Європейського Союзу у реальну, консолідовану та активну геополітичну суб’єктність.

В умовах різкого загострення глобальної конкуренції та дестабілізації колишньої архітектури безпеки традиційна роль Євросоюзу як виключно “м’якої сили” та регуляторного гіганта стає недостатньою для захисту власних інтересів.

Перехід ЄС від нормативного впливу до рішучого геополітичного позиціонування є не просто стратегічним вибором, а нагальною потребою для виживання та збереження європейського суверенітету.

Лише за умови внутрішньої консолідації та здатності виступати єдиною політичною силою на світовій арені Європа зможе ефективно протидіяти гібридним загрозам, гарантувати безпеку своїм громадянам і забезпечити собі вагоме місце у процесі формування нового багатополярного світового порядку XXI століття.

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Джерело
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Теги: Європейський Союз Україна США Велика сімка росія Китай Європа Дональд Трамп Франція Сі Цзіньпін

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