«Бос» Трамп у футболці та останнє випробування для Макрона: підсумки саміту G7 у Франції

Що світові лідери пообіцяли Зеленському

У французькому місті Евіан-ле-Бен відбувся 52-й саміт лідерів країн «Великої сімки» (G7). Він тривав з 15-17 червня. На саміт запросили Україну. Ба більше, саме війна в Україні стала без перебільшення темою номер один заходу. У рамках саміту Зеленський провів кілька двосторонніх перемовин: з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем; з премʼєром Канади Марком Карні; з премʼєром Великої Британії Кіром Стармером; з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, а також з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер також тепло привітався з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Зеленський повідомив світових лідерів про плани організувати мирні переговори з РФ до початку зими на території нейтральної країни. Він також зазначав, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту G7, однак російський диктатор не захотів.

Господар саміту Макрон дуже старався для всіх своїх гостей, але найбільше – для Трампа фото: Getty Images

Атмосфера заходу

Підготовка до саміту відбувалась у напруженій атмосфері. Джокером зібрання, вже традиційно, є Дональд Трамп, а точніше – його настрій і стан душі. Напередодні події The Guardian зазначав, що господар саміту G7 президент Франції Еммануель Макрон розробив порядок денний так, щоб зробити його якомога більш прийнятним для капризного почесного гостя. «Однак Макрон до останнього не мав уявлення, чи Трамп «протримається» всі три дні і не зриватиме роботу, поки він перебуває там», – йдеться у статті.

Видання нагадує, що президент США достроково покинув попередній саміт G7 у Кананаскісі (Канада), щоб «працювати над конфліктом в Ірані»... До того ж, він образив Макрона перед від'їздом з Канади минулого року, назвавши його «шукачем публічності» та резюмувавши: «Навмисно чи ні, Еммануель Макрон завжди помиляється».

«Макрон вирішив не ображатися і навіть відклав початок «свого» саміту, щоб дозволити Трампу відсвяткувати своє 80-річчя змаганням UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) на галявині Білого дому. Макрон влаштовує вечерю у Версалі в середу ввечері як винагороду, якщо Трамп залишиться на три дні; французькі чиновники кажуть, що Трамп обожнює золото палацу», – пише видання.

І якщо з Іраном Трамп нібито вчергове розібрався просто напередодні саміту, то у глухий кут його заганяють дві інші затяжні війни – в Україні та в Газі. «Макрон хоче бачити, щоб Європа відігравала більшу роль у вирішенні обох конфліктів», – додає видання.

The Politico назвав цей саміт «останнім великим дипломатичним випробуванням Макрона».

The Politico: «Останній найбільший тест для Макрона: утримувати Трампа залученим до кінця саміту» скриншот The Politico

За словами численних джерел серед французьких чиновників та європейських дипломатів, «завдання полягає не стільки в укладанні грандіозних угод, скільки в тому, щоб просто утримувати Трампа в розмовах про війну Росії в Україні та енергетичну кризу, спричинену війною в Ірані. Для багатьох дипломатів, які прилітають до французьких Альп, все зводиться до підтримки дипломатії та збереження належного вигляду», – йдеться у статті.

«Вони будуть спілкуватися, але я не впевнений, що з цього щось вийде», – зазначило джерело видання.

«Небезпека для європейців полягає в тому, що Трамп не сприйматиме їх серйозно, оскільки вони рідко здавалися такими слабкими. Макрон – кульгава качка (тобто президент добуває свій другий термін, – «Главком»), а прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за власне політичне виживання. Раніше теплі стосунки президента США з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні також зіпсувалися останніми місяцями», – нагадує The Politico.

Видання підкреслює, що Макрону доведеться скористатися всім своїм досвідом засліплення Трампа французькою пишністю та церемоніями. «Це буде один з останніх разів, коли Макрон привертатиме увагу світу як організатор дипломатичних заходів, оскільки його президентство завершується наступного року», – нагадують автори матеріалу.

Нагадаємо, у європейців є чималий досвід організації для Трампа «персонального Діснейленду». Рік тому, 26 червня 2025 року, вони вигадали купу розваг для американського лідера під час саміту НАТО: тоді «атракціони» для господаря Білого дому почалися ще за пів доби до саміту. Ввечері напередодні для президента США король та королева Нідерландів влаштували вечерю на найвищому рівні, потім Трампу організували ночівлю у справжньому замку, а після на Трампа очікував розкішний сніданок у компанії господарів палацу. Саме ж спілкування європейців з Трампом відбувалося у його улюбленій тональності суцільних лестощів.

Де жили, що їли світові лідери

Задля створення гарного настрою всіх учасників саміту Макрон подбав про комфорт гостей. Видання The Times з‘ясувало, що гості саміту заселилися у готель Royal в Евіані на березі Женевського озера.

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Hotel Royal, Франція фото: booking.com

Від аеропорту Женеви шлях до готелю забере приблизно одну годину. Копмлекс розкинувся на 47 акрах (19 га) землі, що належить компанії з виробництва продуктів харчування та напоїв Danone. З вікон готелю відкриваються неймовірні краєвиди на Французькі Альпи та Женевське озеро. У комплексі також працюють казино, кілька ресторанів і барів, величезна концертна зала, а також відкритий та критий басейни, SPA-салон. З моменту відкриття в 1909 році готель приймав чимало світових лідерів та відомих людей: від королеви Єлизавети II до Грети Гарбо.

Особлива гордість готелю – ресторани, відзначені зірками Мішлен. Серед іншого, у меню є тушкований сибас, смажені бургери, паста тальоліні з ікрою та шампанським, лінгвіні з лобстером або рибою з картоплею фрі, блакитний лобстер, сухі місцеві вина та сир, а також фірмовий напій – витриманий у бочках вінтажний негроні.

Двомісні номери в готелі типу «зі сніданком» у готелі коштують від 384 фунтів стерлінгів (приблизно 23 тис. грн).

Про що домовився Зеленський

Ключовою подією саміту для України стала зустріч нашого президента з американським. Напередодні цієї двосторонньої бесіди відбулась закрита зустріч Зеленського, Трампа і Макрона. За даними Bloomberg, первинно Трамп не планував зустрічатися з українським лідером, однак саме після цієї розмови бесіда з Зеленським сам-на-сам таки з’явилась у графіку американського лідера. Також відомо, що на цій зустрічі трьох президентів Зеленський показав Трампу фото атакованої напередодні окупантами Києво-Печерської Лаври.

Зеленський провів розмову з Трампом фото: Офіс президента

Як пише Reuters, Трамп після «дуже гарної» зустрічі з Зеленським заявив, що Росія повинна укласти мир з Україною. «Послухайте, Росія повинна укласти угоду, – сказав Трамп журналістам. – Я зроблю все, що зможу». Однак деталей щодо будь-яких конкретних кроків щодо посилення тиску на Москву не було озвучено.

Загалом європейські дипломати заявили, що тон зустрічі був конструктивним. Водночас кілька джерел заявили, що Трамп ухилявся від зобов'язань щодо запровадження подальших санкцій США проти Москви, як того бажають європейці. Втім, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що бачив «співпрацю» Трампа у цьому питанні. «Я вважаю його дуже схильним до співпраці, і я також бачив, як він дуже уважно слухає», – сказав Мерц журналістам.

Крім того канцлер констатував неможливість РФ перемогти у війні військовим шляхом, пише 20 Minuten. Це очевидно, на думку Мерца, оскільки сьогодні російська економіка «стогне» від війни та тягаря санкцій. У нього складається враження, що Трамп «поступово приймає таку оцінку та зараз працює з нами, щоб знайти спосіб припинити цю війну».

Крім того, Зеленський повідомив, що Трамп погодився, що Україні потрібно більше зенітних ракет, а також позитивно поставився до прохання надати Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет, більше того – команди обох країн уже працюють над цим питанням. Також український лідер розповів, що Київ має можливість виробляти дрони спільно з Канадою.

До слова, президент додав, що Україна розраховує насамперед на власні далекобійні можливості. Очікування на поточний рік – вироблення близько 10 млн дронів, і є виробничі потужності для подвоєння цієї кількості.

За словами Зеленського, лідери G7 погодилися з тим, що Росія не виграє війну. Він сказав, що вони також обговорили додаткові санкції, спрямовані проти експорту російської нафти, її банківського сектору та військового виробництва, аби залучити Москву до переговорів.

До слова, ще 15 червня, у перший день саміту, Зеленський наголосив, що пропонував зустрітися з Путіним на саміті G7. Однак кремлівські чиновники заявили, що офіційного запрошення не було надіслано, а ідея зустрічі Путіна і Зеленського не обговорювалася Трампом і Путіним під час їхньої розмови напередодні.

Також стало відомо, що Франція візьме участь у відновленні захисного саркофага на Чорнобильській АЕС, який був пошкоджений унаслідок російських ударів. До відновлення ж об'єктів Києво-Печерської лаври долучиться Швейцарія. За словами Зеленського, роботи виконуватимуться спільно швейцарськими та українськими спеціалістами.

У спільній заяві лідерів G7 у частині щодо України вони:

високо оцінили прогрес України на полі бою протягом останніх місяців, а також погодилися збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, засобів далекого радіусу дії. Вони також розглянуть можливість надання Україні ліцензій, що дозволять збільшити військове виробництво України.

погодилися надавати подальшу підтримку, щоб Україна могла пережити наступну зиму;

зобов'язалися посилити тиск на російську військову економіку – зокрема, йдеться про посилення санкцій щодо нафтогазового сектору.

Підсумки G7 для світу

У спільній заяві за підсумками саміту також ідеться про Іран, Газу, Ліван. Зокрема, учасники G7:

привітали оголошення про угоду між США та Іраном, «укладену під сильним керівництвом президента Трампа» (так, звісно, без лестощів не обійшлося), яка надає можливість запобігти отриманню Іраном будь-якої ядерної зброї;

підтвердили, що незалежна та оборонна ініціатива, очолювана Францією та Великою Британією, «може відіграти важливу роль у сприянні відновленню морського судноплавства в Ормузькій протоці»;

підтвердили, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї;

підтримали зусилля ліванського керівництва, спрямовані на роззброєння «Хезболли» та встановлення монополії на зброю, а також на захист територіальної цілісності та суверенітету Лівану за допомогою відповідних міжнародних гарантій безпеки;

домовилися прискорити гуманітарні зусилля, а також закликали до припинення насильства на Західному березі річки Йордан;

зобов'язалися пришвидшити диверсифікацію маршрутів постачання енергії, щоб зменшити глобальну вразливість від блокування Ормузької протоки та збільшити енергетичні запаси;

підтвердили свою незгоду з будь-якими односторонніми спробами змінити статус-кво, зокрема, силою чи примусом, у Східно- та Південно-Китайському морях і через Тайванську протоку;

висловили глибоку стурбованість щодо ядерних програм та програм розробки балістичних ракет Північної Кореї та підтвердили відданість повній денуклеаризації КНДР. Закликали Північну Корею негайно вирішити проблему викрадень людей.

Цікаві подробиці саміту

Не дивно, що незвичайні моменти на саміті траплялися навколо незвичайної людини – Дональда Трампа.

«Я тут бос»

17 червня Трамп прибув на засідання саміту лідерів G7 із запізненням майже на годину. Він увійшов до зали із коментарем про спеку, а потім жартівливо добавив: «Я тут бос».

До того ж, Трамп не був би Трампом, якби не спробував порушити попередні домовленості і внести елемент хаосу. Так, на закритому для преси засіданні лідерів G7 він запропонував журналістам залишитися. «Хочете залишитися на засіданні? Я не проти», – сказав Трамп, звернувшись до камер. Втім, господарі саміту французи все ж попросили представників медіа вийти із зали.

JUST IN: Trump at the G7 summit in France says: "I am the boss." pic.twitter.com/shcxrT4tCx — Anonymous (@YourAnonOne) — Anonymous (@YourAnonOne) June 17, 2026

Футболка Трампа

На тлі Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Мексиці, Канаді та США і яким захоплений Дональд Трамп, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив подарунок президенту США: футболку національної збірної Німеччини з футболу з номером 47 та його прізвищем.

Трампу зробили оригінальний подарунок фото: Getty images

Взуття Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо прибув на саміт у черевиках, які були йому явно завеликі. Звісно, мережа одразу вибухнула мемами. Є теорія, що взути інші Рубіо просто не міг собі дозволити, бо схоже, саме ці черевики – подарунок Дональда Трампа. У березні глава Білого дому від усього серця зробив такі презенти найулюбленішим членам команди – схоже, не надто переймаючись розмірами. Раніше одна з працівниць адміністрації Трампа розповідала, що американський лідер дуже ревно відстежує долю речей, які він комусь дарує. Тож у Рубіо, схоже, просто тепер нема вибору, пише The Times.

The Times: «Усі, хто отримали у подарунок від Трампа взуття, не ризикують його не носити» скриншот The Times

Завершився саміт G7 переговорами про штучний інтелект. Після заходу Макрон, як і обіцяв, запросив Трампа на вечерю у Версальський палац з нагоди 250-ї річниці незалежності США. Французький лідер вирішив до кінця тримати марку турботливого господаря і розважати найпримхливішого гостя.

Наталія Сокирчук, «Главком»