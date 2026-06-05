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Президент Фінляндії побачив у Канаді майбутнього члена Євросоюзу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Фінляндії побачив у Канаді майбутнього члена Євросоюзу
Президент Фінляндії закликав об'єднати навколо ЄС до 40 держав
фото: EPA/EFE

Александр Стубб запропонував розширити Євросоюз до 40 держав і назвав серед потенційних учасників не лише Україну та Британію

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європейський Союз скористатися нинішнім геополітичним моментом для масштабного розширення. На його думку, у перспективі ЄС міг би об'єднати до 40 держав, включаючи не лише країни-кандидати на членство, а й Велику Британію, Норвегію, Ісландію, Туреччину та навіть Канаду. Про це повідомляє «Главком».

Європі потрібне ширше бачення інтеграції

Фінський президент наголосив, що вплив Європи у світі безпосередньо залежить від її масштабу. Саме тому, на його переконання, Брюссель повинен мислити ширше та шукати нові формати інтеграції.

«У цей момент нам потрібно мислити масштабно і географічно, нам потрібно розширити або принаймні створити умови членства, яке буде достатньо гнучким, щоб об'єднати загалом 40 європейських держав або навіть неєвропейських», – сказав Стубб.

Канада в ЄС замість США

Особливу увагу привернула його згадка про Канаду. Президент Фінляндії пожартував, що волів би бачити Оттаву серед членів Євросоюзу, а не у складі Сполучених Штатів.

«Було б чудово, якби Канада була 28-м штатом Європейського Союзу, а не 51-м штатом США», – заявив він.

Стубб вважає, що нинішній момент може стати унікальною можливістю для перегляду майбутнього європейської інтеграції. За його словами, це вікно можливостей може закритися після завершення війни в Україні або зміни політичної ситуації у Сполучених Штатах.

Після України та Грузії – новий етап розширення

Президент також виступив за поглиблення співпраці між ЄС і Великою Британією після Brexit. Крім того, він закликав не відкидати перспективу подальшого зближення з Канадою та Туреччиною.

На думку фінського лідера, після вирішення питань, пов'язаних зі вступом України та Грузії до європейських структур, Європейський Союз має замислитися над ширшим баченням власного майбутнього.

Наразі Європейський Союз об'єднує 27 держав. Статус кандидата на вступ мають Україна, Молдова, Боснія і Герцеговина, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Туреччина. Велика Британія залишила ЄС після Brexit у 2020 році, а Норвегія та Ісландія неодноразово відмовлялися від вступу до блоку, зберігаючи тісні економічні зв'язки з ним.

Нагадаємо, Європейський Союз уже розглядає можливість прискорення вступу країн Західних Балкан. Це питання планують обговорити під час майбутнього саміту в чорногорському Тіваті. Йдеться про Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Сербію та Чорногорію. Попри те, що більшість із цих держав роками мають статус кандидатів або потенційних кандидатів на членство, процес їхньої інтеграції до ЄС залишається незавершеним через необхідність виконання політичних, економічних та правових критеріїв блоку.

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Теги: Фінляндія Канада Європейський Союз

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