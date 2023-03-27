Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань

Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща закликали МОК переглянути свою позицію щодо участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

У зв’язку з тим, що наступне засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету відбудеться 28-30 березня 2023 року, Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща звернулися до комітету із спільною заявою. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

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«Ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як «нейтральних».

Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів.

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Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань.

Ми хочемо підкреслити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони являються безпосередньо російськими військовими», – йдеться у заяві.

Країни зазначили, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії.

«Немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК більше року тому, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі.

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Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани та повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство», – йдеться у заяві.

У заяві наголосили, що Росія та Білорусь мають у своєму розпорядженні шлях для повернення своїх спортсменів у міжнародне спортивне співтовариство, а саме припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучасті Білорусі, та відновлення поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, що президент МОК Томас Бах заявляв, що організація планує допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, виправдовуючи це політичною нейтральністю змагань. Таким чином президент МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Томас Бах додав, що на змаганнях заборонять використання «Z-символіки».