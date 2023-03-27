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Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань
Країни виступають проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща закликали МОК переглянути свою позицію щодо участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

У зв’язку з тим, що наступне засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету відбудеться 28-30 березня 2023 року, Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща звернулися до комітету із спільною заявою. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

«Ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як «нейтральних».

Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів.

Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань.

Ми хочемо підкреслити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони являються безпосередньо російськими військовими», – йдеться у заяві.

Країни зазначили, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії.

«Немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК більше року тому, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення  російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі.

Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани та повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство», – йдеться у заяві.

У заяві наголосили, що Росія та Білорусь мають у своєму розпорядженні шлях для повернення своїх спортсменів у міжнародне спортивне співтовариство, а саме припинення загарбницької війни, розв’язаної Росією за співучасті Білорусі, та відновлення поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, що президент МОК Томас Бах заявляв, що організація планує допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, виправдовуючи це політичною нейтральністю змагань. Таким чином президент МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Томас Бах додав, що на змаганнях заборонять використання «Z-символіки»

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Теги: Україна Литва російські спортсмени Латвія Естонія Польща росія Білорусь

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