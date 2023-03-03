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Стало відомо, що буде з пошкодженим внаслідок вибухів «Північним потоком»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, що буде з пошкодженим внаслідок вибухів «Північним потоком»
фото ілюстративне

Москва не бачить покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, достатнього для того, щоб газові трубопроводи знадобилися

Російські підводні газопроводи Nord Stream будуть запечатані та законсервовані, оскільки немає жодних планів щодо їх ремонту чи введення в експлуатацію найближчим часом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в РФ.

«Газпром» заявив, що технічно можливо відремонтувати трубопроводи, але джерела, знайомі з планами, заявили, що Москва не бачить особливих перспектив покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, достатнього для того, щоб трубопроводи знадобилися.

Серед причин те, що Європа різко скоротила імпорт енергоносіїв з Росії за останній рік, тоді як експорт «Газпрому» за межі колишнього Радянського Союзу скоротився майже вдвічі 2022 року і досяг пострадянського мінімуму 101 млрд кубометрів.

Одне із джерел сказало, що Росія вважає проєкт «похованим». Двоє інших заявили, що хоча планів з ремонту трубопроводів немає, вони, принаймні, будуть збережені для можливого відновлення роботи в майбутньому. Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість збереження. Швидше за все, це означатиме герметизацію розірваних кінців та нанесення покриття на труби для запобігання подальшій корозії під впливом морської води.

Нагадаємо, «Північний потік-1» і «Північний потік-2», кожен з яких складається з двох ниток, були побудовані контрольованим державою «Газпромом» для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини на дні Балтійського моря. Три труби було пошкоджено вибухами у вересні 2022 року, а одна з труб «Північного потоку-2» залишилася недоторканою.

Але різке зростання напруженості між Москвою та Заходом через російське вторгнення в Україну на той час уже призвело до зупинки «Північного потоку-1» і завадило запуску «Північного потоку-2» у лютому.

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Теги: Північний потік росія газ Газпром

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